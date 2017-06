Herbie diventa una serie tv per Disney XD

Herbie, l'iconico maggiolino bianco perla della Volkswagen protagonista dei film omonimi della Walt Disney Pictures, potrebbe tornare a sfrecciare... in tv! Secondo TVLine, il canale americano Disney XD sta collaborando con lo sceneggiatore Travis Braun (Criminal Minds: Beyond Borders) allo sviluppo di una serie basata sul famoso franchise cinematografico nato nel 1968.

Da Un maggiolino tutto matto a Herbie: Il supermaggiolino del 2005 con Lindsay Lohan, i film hanno raccontato le peripezie di Herbie, una Volkswagen Typ 1 dotata magicamente di un'anima propria. Un primo adattamento televisivo di breve durata - Herbie, the Love Bug di CBS - risale al 1982, mentre nel 1997 ABC aveva portato in tv il remake del primo film.

La potenziale nuova serie si concentra su un giovane personaggio che la produzione non ha ancora deciso se sarà un lui o una lei, Landon o Lili Reed. In parte uno scienziato, in parte un imprenditore e in parte uno scavezzacollo, il personaggio scopre che i suoi genitori recentemente scomparsi hanno lavorato segretamente a un progetto governativo: un'automobile parlante di nome Herbie. Attraverso il suo aiuto, Landon/Lili cercherà di ritrovare i suoi genitori mentre una banda di criminali proverà a mettere le mani sul veicolo di ultima generazione.