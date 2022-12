Harry & Megan: Data e trailer ufficiale della docuserie di Netflix

News Serie TV

La docuserie sarà proposta al pubblico di Netflix in due date questa settimana e la prossima.

Avevano suscitato molta curiosità, solo pochi giorni fa, le prime immagini di Harry & Megan, una nuova docuserie di Netflix incentrata su una delle coppie più osservate e chiacchierate della nostra epoca, quella formata dal Principe Harry e dall'ex attrice Meghan Markle. Il servizio streaming ne annuncia ora la data di debutto, l'8 dicembre con i primi tre episodi, seguiti il 15 dai restanti tre, e ne mostra il trailer ufficiale.





Harry & Megan: I dettagli della docuserie

Diretta dalla nominata a due Oscar Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?) e presentata come una docuserie "dettagliata e senza precedenti", Harry & Megan segue i duchi del Sussex condividere una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d'amore. Nel corso degli episodi, la docuserie esplora il periodo clandestino dell'innamoramento e le difficoltà che li hanno portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno.

Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della Famiglia Reale con la stampa, la docuserie non si limita a raccontare la storia d'amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri.