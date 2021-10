Guida astrologica per cuori infranti: Su Netflix la nuova serie italiana che gioca con l'oroscopo per raccontare i trentenni

News Serie TV

È in streaming da oggi, 27 ottobre, la comedy tratta dall'omonimo successo editoriale di Silvia Zucca. Ecco come l'hanno presentata la creatrice Bindu de Stoppani, la regista Michela Andreozzi e il cast.

Se vi è capitato almeno una volta di soffermarvi con sorpresa sul vostro oroscopo quotidiano o di sentirvi dire: "Ah, sei dello Scorpione. Ora si spiega tutto", allora sarete sicuramente incuriositi da Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie italiana di Netflix che debutta oggi sulla piattaforma di video in streaming. Tratta dall'omonimo romanzo di successo di Silvia Zucca, creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi, questa comedy romantica utilizza sapientemente l'elemento dell'oroscopo e la narrazione dei segni zodiacali per raccontare una storia fresca e spiritosa in cui molti trentenni di oggi (e non solo) possono rispecchiarsi. Abbiamo raggiunto via Zoom la creatrice, la regista e il cast principale (Claudia Gusmano, Michele Rosiello e Lorenzo Adorni) che ci hanno raccontato, tra le altre cose, com'è nata la serie e confermato - ve lo sveliamo subito - che è stata già rinnovata per una seconda stagione.

La trama di Guida astrologica per cuori infranti, nata durante un lungo viaggio

Guida astrologica per cuori infranti segue la poco più che trentenne e single (non per scelta) Alice (Claudia Gusmano, L'allieva) che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo torinese, con ben poche possibilità di carriera. Ogni giorno Alice deve lavorare fianco a fanco con il suo ex ragazzo Carlo (Alberto Paradossi, Permette?) che sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l'arrivo di Davide (Michele Rosiello, La compagnia del cigno), il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo. La vita di Alice però cambia radicalmente grazie all'incontro con Tio (Lorenzo Adorni, Maschile singolare), un attore grande esperto di astrologia che utilizza le stelle per entrare in sintonia con le persone. Ad Alice Tio insegnerà che, per fare ordine nel caos della propria vita, a volte bisogna rinunciare alla perfezione (tipico elemento dei Bilancia come Alice) e rischiare di più.

Guida astrologica per cuori infranti: Dal libro alla serie tv

La creatrice Bindu de Stoppani ha raccontato di essersi imbattuta nel libro di Silvia Zucca quattro anni fa, in una stazione di servizio durante un lungo viaggio in auto da Napoli alla Svizzera. Se ne è innamorata immediatamente e ha deciso di opzionarne i diritti con l'intenzione di creare una storia "dolce, romantica e spiritosa". È nata così Guida astrologica per cuori infranti che ha trovato il supporto di Netflix e della casa di produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano. I primi sei episodi (che esplorano i segni zodiacali dall'Ariete alla Vergine) sono arrivati oggi e gli altri sei - già girati e dedicati ai segni dalla Bilancia ai Pesci - arriveranno prossimamente. "Nel libro si percepiva tanto umorismo. Mi ha intenerito e molto divertito. La serie per me rimane molto vicina alla visione che ho avuto leggendo il libro, non succede sempre con i progetti. Ma in questo caso sì. Silvia Zucca ha dato la sua benedizione alla sceneggiatura ma si è anche fidata di noi lasciando che il suo libro avesse una rinascita a modo nostro", ha spiegato la creatrice.

Una serie che racconta i trentenni senza prendersi troppo sul serio

La protagonista di Guida astrologica per cuori infranti, Alice Bassi, a molti ricorderà moltissimo la Jessica Day interpretata da Zooey Deschanel in New Girl. È un po' goffa, eternamente romantica e non molto sicura di sé sul lavoro (anche se spesso è la persona più competente nella stanza). Bindu de Stoppani l'ha descritta anche come "una Bridget Jones moderna, perché non è solo alla ricerca dell'amore, ma vuole anche realizzarsi". La sua interprete, Claudia Gusmano, l'ha definita "perfetta per niente. Ogni giorno cambia un po', ed è questa la sua forza". Alice è un po' il simbolo di un'intera generazione, quella dei Millennials, i trentenni di oggi (che, hanno osservato i protagonisti della serie, spesso sono i più attenti all'oroscopo). Ma anche dei trentenni in generale. "Credo che questa serie racconti semplicemente i trent'anni. Quel momento della vita in cui hai finito di studiare ma ancora non ti sei realizzato, almeno in Italia", ha osservato Michela Andreozzi.

Lorenzo Adorni, che interpreta l'estroverso Tio, ha aggiunto: "Quello che serve a questa generazione è probabilmente credere un po' più in noi stessi senza dover avere sempre la necessità di una conferma esterna. Nei nostri sogni, nelle nostre potenzialità, nel fatto che lavorando prima o poi le cose arrivano. Forse chi guarderà questa serie potrà riconoscersi e dire 'è bello essere come sono e trovare il mio potenziale senza aspettare che qualcuno mi dia il permesso' ".

L'oroscopo come appiglio: Il messaggio di Guida astrologica per cuori infranti

Ma Guida astrologica per cuori infranti non parla solo a un pubblico anagraficamente ben definito. Racconta infatti le incertezze, i bivi, le paure che tutti attraversano prima o poi nella vita e a qualsiasi età. "Quando siamo incerti, in qualsiasi momento della vita, ci aggrappiamo a qualcosa per tracciare una strada. L'astrologia è una di queste cose, ma potrebbe essere anche lo sport o la meditazione", ha osservato la creatrice. "Credo che l'astrologia rappresenti una strada per arrivare a delle cose. Ognuno ha bisogno di una guida, cercare degli appigli per decidere, per essere aiutato a prendere delle scelte", ha aggiunto Michele Rosiello che nella serie interpreta il misterioso Davide Sardi.

Il cast

Oltre ai tre protagonisti principali, in Guida astrologica per cuori infranti recitano attori italiani più o meno conosciuti - "brillanti ma anche indipendenti e ancora non esplorati del tutto" ha spiegato Bindu de Stoppani - che vanno ad arricchire un cast ben assortito. Ricordiamo Alberto Paradossi nel ruolo dell'ex di Alice Carlo Barresi; Lucrezia Bertini in quelli della nuova fidanzata e futura moglie di Carlo Cristina Chioatto; Fausto Sciarappa nel ruolo del mentore di Alice Enrico Crippa; Emanuela Grimalda che è l'esplosiva showgirl e presentatrice di Dora TV Marlin de Rose; Esther Elisha nel ruolo della migliore amica di Alice, Paola Costa; Francesco Arca nel ruolo - assai comico - di Alejandro; Alberto Boubakar Malanchino in quello di Andrea Magni; e ancora Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

