Guida astrologica per cuori infranti ci porta a Parigi nella stagione 2: Il trailer ufficiale

La serie originale italiana di Netflix torna in streaming con 6 nuovi episodi il prossimo 8 marzo.

La vita amorosa di Alice, l'adorabile protagonista di Guida astrologica per cuori infranti interpretata da Claudia Gusmano, ci sembra ancora piuttosto movimentata nel trailer ufficiale della seconda stagione. La serie originale italiana basata sull'omonimo romanzo di Silvia Zucca tornerà in streaming con 6 nuovi episodi il prossimo 8 marzo. E a giudicare dall'anteprima proposta da Netflix, ne vedremo delle belle.





Guida astrologica per cuori infranti 2: Le anticipazioni

Creata da Bindu de Stoppani e diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi, Guida astrologica per cuori infranti racconta le avventure lavorative e amorose di Alice (Gusmano, L'allieva), una giovane poco più che trentenne alla ricerca del grande amore e della realizzazione lavorativa. Alice lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo e ogni giorno è costretta a vedere il suo ex ragazzo Carlo (Alberto Paradossi, Permette?) che sta per sposarsi e diventare padre. Le cose prendono tutta un'altra svolta quando arriva Davide (Michele Rosiello, La compagnia del cigno), il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, e Alice fa un incontro provvidenziale: conosce Tio (Lorenzo Adorni, Maschile singolare), un attore grande esperto di astrologia che la spinge a rischiare di più, sia nel lavoro che in amore.

Nella seconda stagione il programma dedicato all'astrologia ideato da Alice sarà diventato ormai una hit della rete, tanto da spingere la produzione a mandare Alice e Davide a Parigi (guarda caso, la città dell'amore per eccellenza) per intervistare un astrologo di fama mondiale. Ma, dal trailer, si capisce che il doppio triangolo che vede coinvolti Alice, Carlo, Davide e la misteriosa donna che quest'ultimo aveva baciato alla fine della prima stagione è destinato a diventare addirittura un pentagono, con l'arrivo di un nuovo affascinante dj che potrebbe far perdere la testa ad Alice. La nostra sfortunata protagonista avrà il lieto fine che merita o le stelle le riserveranno ancora pene d'amore? Finalmente lo scorpriremo nei nuovi episodi dedicati ai segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci.