Gods & Heroes: Netflix ordina un nuovo anime basato sulla mitologia greca

In attesa di poter mettere gli occhi sul remake de I Cavalieri dello Zodiaco, atteso per quest'estate, Netflix ha avviato la produzione di Gods & Heroes, un nuovo anime basato sulla mitologia greca. La serie porta le firme di Charley e Vlas Parlapanides, che con il servizio di video in streaming hanno già collaborato nell'adattamento live-action di Death Note.

"Le tradizioni della mitologia e del folklore sono un terreno fertile per gli anime e siamo entusiasti di esplorare le ambientazioni e i personaggi epici della mitologia greca nella nostra nuova serie Gods & Heroes", ha dichiarato il capo della divisione anime di Netflix John Derderian in un comunicato. "Charley e Vlas hanno una notevole esperienza nel raccontare storie avvincenti ambientate in mondi fantastici e siamo entusiasti di portare la loro visione unica degli Dei dell'Olimpo ai membri Netflix in tutto il mondo".

Aggiungono gli ideatori: "In Gods & Heroes abbiamo voluto raccontare una storia del tutto originale ambientata nell'amato mondo della mitologia greca. Siamo grati agli straordinari partner creativi a Netflix e Powerhouse Animation, che continuano a spingere lo sviluppo e la diffusione del genere anime in un modo che prima d'ora ci limitavamo a sognare".

Disponibile prossimamente, la prima stagione si comporrà di 8 episodi. L'ordine di Gods & Heroes arriva dopo l'accordo siglato da Netflix con tre case di produzione di anime giapponesi (Anima, Sublimation e David Production) per la produzione di diversi contenuti originali, inclusa Altered Carbon: Resleeved, spin-off animato della sua serie di fantascienza in produzione da due stagioni.