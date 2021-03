Ginny & Georgia: Wellsbury esiste davvero? Ecco dove è stata girata la serie Netflix

News Serie TV

Il dramedy creato da Sarah Lampert è ambientato in una cittadina del Massachusetts ma dove si sono svolte le riprese? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle location.

Guardando Ginny & Georgia, una delle uscite più recenti di Netflix, potreste essere rimasti affascinati dalla ridente Wellsbury, la caratteristica e pittoresca cittadina dove si svolgono le vicende della serie. In questa specie di paradiso del New England, precisamente in Massachusetts, si trasferiscono le protagoniste della storia, la madre Georgia (Brianne Howey) e la figlia Ginny (Antonia Gentry). I fan di Una mamma per amica potrebbero aver rivisto in Wellsbury molte caratteristiche dell'indimenticabile Stars Hollow, la città che faceva da sfondo alle vicende delle ragazze Gilmore. Ma Wellsbury è una città che esiste davvero? Beh, proprio come Stars Hollow, sappiate che Wellsbury non è una vera città. Allora dove è stata girata la serie Netflix? Vi sveliamo qualche curiosità.

Ginny & Georgia: Le location della serie

Potreste rimanere sorpresi nello scoprire che Ginny & Georgia non è stata neppure girata negli Stati Uniti. Come accade per moltissime produzioni tv statunitensi, infatti, anche questa è stata trasferita in Canada, nella regione dell'Ontario. Come riportato dal sito Toronto Life, le riprese si sono svolte nell'estate del 2019 soprattuto nella città di Cobourg (tutte le strade di Wellsbury sono in realtà vere strade di Cobourg che si trova a circa 75 chilometri da Toronto). Curiosamente, ad agosto 2019 tutte le bandiere canadesi di Cobourg sono state sostituite con quelle statunitensi, per ovvie ragioni. Gli amministratori della cittadina hanno avvisato la cittadinanza con un simpatico tweet che recitava: "Tranquilla comunità, siamo ancora in Canada!".

COMMUNITY: We are still Cobourg, Canada! Just a fun reminder that @NetflixCanada2 is in town filming Ginny & Georgia. They are touching up some of our Downtown Cobourg storefronts too! 🎨 pic.twitter.com/WTRMkAjpdc — Town of Cobourg (@TownofCobourg) August 29, 2019

La casa dove si trasferisce la famiglia Miller, invece, si trova nella periferia di Toronto ed è una vera casa privata utilizzata come location. Le scene interne, però, sono state girate all'interno dei TriBro Studios di Toronto dove sono state ricostruite tutte le stanze della casa di Ginny e Georgia, dei loro vicini e anche l'ufficio del sindaco interpretato da Scott Porter. Il liceo frequentato dalla protagonista, invece, è in realtà il Nelson A. Boylen Collegiate Institute, una struttura ora utilizzata principalmente come location per cinema e tv. Il Blue Farm Cafe, il locale di Joe (Raymond Ablack), è invece un pub di Cobourg chiamato El Camino.

Wellsbury è una vera città del Massachusetts?

Sebbene Wellsbury sia una città completamente inventata, c'è da dire che in Massachusetts esistono due città che per assonanza potrebbero ricordarla: si tratta di Wellesley e West Newbury, luoghi realmente esistenti e che hanno molti aspetti in comune con la cittadina della serie: dai suggestivi viali alberati ai piccoli locali con antiche vetrine che danno su un corso principale.

