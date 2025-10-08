Ginny & Georgia 4, riprese iniziate: Il video delle protagoniste dal set

News Serie TV

I protagonisti di Ginny & Georgia sono tornati sul set e hanno iniziato a girare la quarta stagione: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

I fan di Ginny & Georgia possono sperare di non dover attendere troppo per la quarta stagione, visto che le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente iniziate. Il cast è tornato sul set a Toronto e Brianne Howey (Georgia) e Antonia Gentry (Ginny), protagoniste della serie, lo hanno annunciato tramite un video pubblicato sui canali ufficiali di Netflix. Nel filmato le due attrici si rivolgono direttamente al pubblico mostrando grande entusiasmo e dando appuntamento alla quarta stagione.

Ginny & Georgia, dove eravamo rimasti: il finale esplosivo della terza stagione

La terza stagione, se ricordate, si è conclusa lasciando tutti con il fiato sospeso. Georgia è finita sotto processo per l'omicidio di Tom Fuller, ma un colpo di scena in aula ha cambiato le carte in tavola: il piccolo Austin ha accusato suo padre Gil, incastrandolo al posto della madre, in un piano orchestrato da Ginny stessa. Un gesto estremo che ha mostrato quanto Ginny stia diventando sempre più simile a Georgia, proprio ciò che aveva sempre cercato di evitare. Nel frattempo, Marcus ha toccato il fondo a causa della depressione, e sua sorella Max ha finalmente chiesto aiuto per lui, facendo ricoverare il fratello in una clinica. Ma il vero shock è arrivato nel finale: Georgia è incinta. Resta però un grande interrogativo: chi è il padre del bambino? Il marito Paul o il misterioso Joe, con cui Georgia ha un legame molto più profondo?

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Secondo l’ideatrice della serie Sarah Lampert, la nuova stagione sarà tutta incentrata sul tema "Cicli e Origini". Ciò significa che i prossimi episodi scaveranno a fondo nel passato di Georgia, svelando dettagli sul difficile rapporto con la madre e con il patrigno, apparsi proprio nell'ultimo episodio della terza stagione. Per Brianne Howey, questa è l’occasione perfetta per mostrare un lato più vulnerabile del suo personaggio. "Sarah ha in programma cose incredibili e non vedo l’ora di scoprire di più sulle circostanze che hanno plasmato Georgia", ha dichiarato a Tudum. Inoltre, la protagonista affronterà finalmente un percorso terapeutico, un cambiamento che potrebbe segnare una svolta nella sua vita. Anche la showrunner Sarah Glinski ha confermato che la quarta stagione si concentrerà soprattutto sulle conseguenze psicologiche delle azioni di Georgia sui suoi figli. "Il fardello che lascia su di loro è enorme, ed è questo che la quarta stagione dovrà affrontare", ha detto, sottolineando che il vero dramma non è solo giudiziario, ma emotivo.

Per quanto riguarda Ginny, la vedremo più determinata che mai. Dopo il viaggio in Corea con suo padre Zion, tornerà con una nuova consapevolezza e con un nuovo look. Antonia Gentry ha rivelato che spera di vedere una Ginny più sicura, tosta, pronta a tutto per proteggere la propria famiglia. "Torna da quel viaggio e pensa: 'Adesso basta, sono cresciuta'", ha commentato.

Quando uscirà Ginny & Georgia 4?

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per la quarta stagione ma, con le riprese appena iniziate, è probabile che i nuovi episodi arrivino nel corso del 2026.