Come cambiare la tua mente: il bellissimo libro di Michael Pollan diventa una docuserie Netflix - Guarda il trailer

Dal 12 luglio arriverà in streaming su Netflix una serie documentaria basata sul best seller del giornalista americano Michael Pollan pubblicato in Italia da Adelphi, nel quale si parla delle droghe psichedeliche e dei loro potenziali e infiniti usi terapeutici.

Edito in Italia da Adelphi, "Come cambiare la tua mente" è un libro di enorme successo in tutto il mondo, e di cui si è parlato moltissimo su giornali e riviste. Scritto dal saggista e giornalista americano Michael Pollan, è un libro in cui, con stile appassionante e partecipe, si ricostruisce la storia degli psichedelici e si parla di come sostanze a lungo demonizzate come l'LSD, la psilocibina e perfino l'MDMA possano, se utilizzate in dosi appropriate e in maniera controllata, avere straordinari effetti terapeutici per la cura di psicosi e dipendenze, oltre che per arrivare a una conoscenza più profonda di noi stessi e del mondo, e di come noi e il mondo entriamo in relazione.

Ora quel libro, che vi consiglio di leggere, è diventato una docuserie in quattro parti che debutterà in streaming su Netflix il 12 luglio, il cui titolo ovviamente è Come cambiare la tua mente. La serie è stata realizzata dallo stesso Pollan assieme ad Alex Gibney, uno dei più importanti documentaristi contemporanei, premiato con l'Oscar per Taxi to the Dark Side e autore di film come The Armstrong Lie, Zero Days o Citizen K.

Ognuno dei quattro episodi della docuserie, di cui vi mostriamo qui di seguito il trailer ufficiale, sarà concentrato su una sostanza: LSD, psilocibina, MDMA e mescalina. Pollan farà da guida per andare alla scoperta di quello che viene oramai comunemente chiamato il "rinascimento psichedelico", fornendo background storici e dati sulle ricerche contemporanee, per andare a esplorare il potenziale di queste sostanze per curare e cambiare le menti e la cultura del mondo di oggi.

Ecco il trailer di Come cambiare la tua mente: