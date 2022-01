Archive 81 - Universi alternativi: il trailer della nuova serie horror di Netflix

News Serie TV

Debutta il 14 gennaio in streaming una serie liberamente tratta da un podcast di grande successo negli USA. Archive 81 mescola found footage, sette sataniche e un pizzico di J-Horror e questo è il suo trailer.

Il 14 gennaio debutta in streaming su Netflix una nuova serie tv horror: si chiama Archive 81 - Universi alternativi, ed è liberamente tratta da un podcast di grande successo negli Stati Uniti.

Archive 81, composta da otto episodi, racconta la storia di uno specialista del settore che accetta di restaurare alcune VHS rimaste danneggiate da un incendio. Risalenti agli anni Novanta, i nastri erano stati girati da una giovane documentarista che stava indagando su strani avvenimenti avvenuti in un condominio e legati all'operato di una setta misteriosa. La serie segue due linee temporali parallele e le mescola per arrivare ad agghiaccianti conclusioni.

Questo è il trailer di Archive 81 - Universi alternativi:

Archive 81 - Universi alternativi: il trailer della serie horror Netflix



Archive 81 - Universi alternativi segue l'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie), che accetta l'incarico di restaurare una collezione di videocassette danneggiate risalenti al 1994. Quando si ritrova a ricostruire il lavoro della documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi), si fa coinvolgere dalle sue indagini su una setta pericolosa con sede nel condominio Visser. La stagione continua su due linee temporali parallele, mentre Dan diventa sempre più ossessionato da quello che è successo a Melody. Quando i due personaggi creano un misterioso legame, Dan si convince di poterla salvare dall'orribile fine che ha subito 25 anni prima.

La storia originale della serie thriller soprannaturale Archive 81 - Universi alternativi è liberamente ispirata al podcast di successo "Archive 81". Produttori esecutivi: la showrunner Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries), James Wan e Michael Clear di Atomic Monster (il franchise cinematografico The Conjuring e Malignant), Rebecca Thomas (Stranger Things, Limetown), Antoine Douaihy (Panic, The Good Cop) e Paul Harris Boardman (Liberaci dal male).