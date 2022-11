Addio a Jason David Frank. È stato il Green Ranger nella celebre serie tv

News Serie TV

All'età di 49 anni è morto Jason David Frank, l'attore che è stato il Green Ranger nella serie tv per ragazzi Power Rangers.

La triste notizia si è diffusa nel corso della giornata di domenica. È morto, all’età di 49 anni, Jason David Frank. L’attore diventato noto negli anni ’90 con il fenomeno dei Power Rangers è morto in circostanze ancora tutte da chiarire. A far trapelare quanto accaduto è stato il manager dell’attore in un post sui social, a cui si sono uniti poi i messaggi di alcuni colleghi e amici. Successivamente, alcuni magazine americani, come TMZ, hanno riportato la notizia che è diventata di dominio pubblico. Al momento non è dato sapere la causa della morte, anche se in molti ipotizzano che si sia trattato di un suicidio. La morte di Jason David Frank non fa altro che gettare ombre sulla vita dell’attore che, da quel che sembra, non era idilliaca come lui voleva far credere.





Famoso in tutto il mondo per essere stato il Green Ranger nella serie tv per ragazzi

In Italia come nel resto mondo, nei primi anni ’90, siamo stati invasi dai mitici Power Rangers, ragazzi dalle straordinarie capacità che in sella ai loro robot hanno difeso la terra dal male. Jason David Frank è arrivato nella serie durante la prima stagione come antagonista. Era il Green Ranger, essere umano passato al lato oscuro e schiavo di Rita Repulsa. Avrebbe dovuto partecipare solo per 13 episodi ma il personaggio è piaciuto così tanto al pubblico che è tornato nella serie in pianta stabile. Non più sotto le spoglie del Green Ranger ma in quelle del White Ranger. Esperto di judo di arti marziali, l’attore è diventato famoso solo per il ruolo che ha ricoperto nel franchise. Infatti, dopo la fine dello show, è tornato diverse volte nei panni di un Ranger in altre serie del franchise.

Ombre sulla sua morte

Il manager chiede il rispetto per l’attore scomparso, come ha scritto in un post sui social. E ringrazia i fan per tutto l’affetto dimostrato. Al momento non si conoscono altri dettagli. La sua scomparsa è come se fosse avvolta nel mistero. Dicevamo, si parla di suicidio ma non cui sono conferme o smentite. Lascia due figli e pare che dallo scorso agosto soffrisse di una profonda depressione. Sta di fatto che la morte di Jason David Frank ha lasciato i fan di stucco, anche perché l’attore era così impegnato con le convention e gli incontri con il pubblico che nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia del genere.