Youtopia è il film d'apertura degli Incontri Internazionali del cinema di Sorrento

A aprire gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, che si svolgeranno dal 18 al 22 aprile, sarà Youtopia di Bernardo Carboni, che verrà proiettato durante la serata inaugurale presso il Cinema Tasso. Il film, che arriva in sala il 25 aprile distribuito da Koch Media, avrà dunque la sua anteprima italiana e sarà accompagnato alla manifestazione dal regista, dall'attore Luca Lionello e dalle due protagoniste femminili Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro.

Youtopia è un film che vede la contrapposizione tra il cinismo del mondo reale e le possibilità del mondo virtuale. È il racconto di tre vite destinate ad incrociarsi in maniera indissolubile: un farmacista insoddisfatto alla costante ricerca di emozioni e di possesso, una madre che desidera una vita migliore e una figlia che cerca di sfuggire ad una realtà che non le permette di avere quello che desidera, rifugiandosi nel web.

Youtopia: Il Trailer Ufficiale del film - HD

Promossi dal Comune di Sorrento e organizzati da Cineventi, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, giunti alla quarantesima edizione, saranno dedicati aul genere "drama" con un focus sulla Gran Bretagna e avranno come ospite d'onore Rupert Everett, che presenterà il suo film da regista The Happy Prince.