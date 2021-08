The Rocketeer, un seguito-reboot in esclusiva su Disney+

News Cinema

Arriverà in futuro su Disney+ in esclusiva The Return of the Rocketeer, il sequel di un cult anni Novanta che forse pochi ricordano: Le avventure di Rocketeer, che fu interpretato da Billy Campbell. Chi interpreterà il proto-supereroe nel remake?

The Rocketeer sta per tornare, appunto in The Return of the Rocketeer, un film originale Disney+, coprodotto e con ogni probabilità interpretato da David Oyelowo, sceneggiato dall'Ed Ricourt di Now You See Me (autore anche del copione del prossimo Sweet Thunder proprio con Oyelowo). Il progetto, di cui si vociferava da almeno cinque anni, sembra sulla scia di Hocus Pocus 2, cioè un recupero solo per lo streaming di un'opera che, pur flop all'uscita in sala, si è guadagnata col passare degli anni lo status di cult nostalgico.

Le avventure di Rocketeer, qual era la trama e come fu accolto

E in effetti minicult quel Le avventure di Rocketeer (1991) di Joe Johnston lo è diventato sul serio: basato sul fumetto di Dave Stevens, concepito nel 1982 come omaggio ai serial cinematografici avventurosi-fantascientifici degli anni Quaranta, fu interpretato dalla meteora Billy Campbell (cugino di Bruce!) e da una già bellissima Jennifer Connelly. Nel cast c'erano anche Alan Alda, Timothy Dalton e Paul Sorvino. La storia si ambientava durante la II Guerra Mondiale e vedeva il pilota acrobatico Cliff Secord mettere le mani su uno "zaino a razzo" (prendetelo come un jetpack steampunk) concepito dal magnate Howard Hughes. Cliff diventava così una sorta di supereroe, mentre la vicenda si complicava coinvolgendo la minaccia nazista e il protagonista gestiva la sua relazione con Jenny (Connelly), star del cinema.

Vincitore di un Saturn Award per i migliori costumi, Le avventure di Rocketeer costò intorno ai 40 milioni di dollari, incassandone negli States sui 46, perdendo colpi all'estero e venendo dimenticato per un periodo. Lo potete recuperare in streaming naturalmente su Disney+, ma è a noleggio e vendita anche su altre piattaforme come Google Play, Chili, Apple TV e Prime Video. David Oyelowo è stato di recente tra i protagonisti di Chaos Walking e Alice e Peter. Leggi anche Hocus Pocus 2, Come d'incanto 2 e Sister Act 3, ritorni in streaming su Disney+