The Aeronauts: la prima immagine di Eddie Redmayne e Felicity Jones in mongolfiera

Eddie Redmayne e Felicity Jones hanno già fatto coppia nel 2015 ne La teoria del tutto, dov'erano Stephen Hawking e signora, e per la sua interpretazione Redmayne ha vinto l'Oscar, mentre la Jones ha comunque ottenuto la candidatura. Ora, siccome "squadra che vince non si cambia", i due attori sono stati scelti come protagonisti di The Aeronauts, un altro film che racconta personaggi realmente esistiti, stavolta messi di fronte a un'impresa certamente meno drammatica e non legata a un infausto destino, ma comunque impegnativa, ed eroica.

Targato Amazon Studios, The Aeronauts è diretto da Tom Harper - noto, ad esempio, per la serie tv War and Peace - e sceneggiato da Jack Thorne, uno degli autori del testo teatrale "Harry Potter e la maledizione dell’erede". Il film è attualmente in lavorazione e questa è la sinossi ufficiale:

Ambientato nel 1862, The Aeronauts racconta della vedova benestante Amelia Wren e dell'ambizioso scienziato James Glaisher, che intraprendono una spedizione a bordo di una mongolfiera per volare più in alto di chiunque altro nella storia. Il loro è un viaggio al limite, dove l’aria è sottile e le probabilità di sopravvivenza sono ridotte. Mentre la pericolosa ascesa rivela la loro vera natura, i membri di questa straordinaria coppia scoprono ognuno qualcosa dell’altro, e di se stessi, che li aiuta a trovare un posto nel mondo che si sono lasciati dietro.

Di The Aeronauts è stata diffusa oggi la prima immagine ufficiale, e la prima impressione che si ha, guardandola, è quella di grande realismo. "La nostra priorità" - ha spiegato in proposito il produttore Tob Leiberman - "è l'autenticità, per questo abbiamo deciso di girare il più possibile in cielo a bordo della mongolfiera, condizioni metereologiche permettendo. Questa foto è stata scattata dopo aver lanciato nell'aria, a 600 metri d'altezza, Felicity ed Eddie, riprendendoli da un elicottero mentre giravano una scena. E’ una fortuna che Felicity ed Eddie abbiano il coraggio di non farsi sostituire da controfigure, rendendo così il nostro approccio più realistico".

Non esiste ancora una data d'uscita per The Aeronauts, nel quale il Newt Scamander di Animali Fantastici 2: i Crimini di Grindelwald non potrà ricorrere a nessuna magia, se non quella di una performance che di certo non deluderà i suoi fan, sempre più numerosi. Quanto a Felicity Jones, la vedremo, probabimente in inverno, nel film in uscita negli States a Natale On the Basis of Sex, vera storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della Corte Costituzionale che ha combattuto un'importante battaglia contro la disparità di genere.