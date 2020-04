Sole a catinelle: le regioni italiane dove è stato girato il film on the road con Checco Zalone

News Cinema

La vacanza promessa al figlio che, avendo preso 10 in tutte le materie se la merita davvero, è improvvisata e itinerante. Ma quali luoghi tocca davvero Checco Zalone in Sole a catinelle?

. È questa la promessa chefa al figliodi Sole a Catinelle . Fin qui tutto bene. Il problema è che Checco, venditore di aspirapolveri in piena crisi sia con il fatturato sia con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare e, quando Nicolò riceve tutti 10 in pagella, la promessa va mantenuta. A Checco non manca l'ottimismo e soprattutto l'arte di vendere il nulla come se fosse qualcosa. A volte ci riesce e volte no e la vacanza improvvisata on the road si trasforma in un viaggio ricco di avventure.

Dove è stato girato in Italia il film Sole a catinelle

Nella storia del film diretto da Gennaro Nunziante, Checco è emigrato da 30 anni a Monselice, nella provincia di Padova. Le location di Sole a catinelle toccano varie parti d'Italia, come accuratamente riportato da Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva. La scuola frequentata dal bambino Nicolò è la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Padova con sede a Palazzo Liviano, così chiamato in onore dello storico romano Tito Livio a cui la città ha dato i natali. La vacanza improvvisata porta i due protagonisti in diverse regioni italiane. La prima tappa è il Molise, dove vivono i parenti di Checco, in particolare la zia Ritella che vive in un casale nella Valle del Biferno, nei pressi di Casacalenda, Campobasso, paese di circa 2.100 abitanti. La produzione del film ha allestito i set anche nel borgo di Provvidenti che conta un centinaio di anime, sempre in provincia di Campobasso, e a Guardialfiera, Limosano, Montecilfone, Palata, Petrella Tifernina.

La partenza del traghetto per l'Isola d'Elba avviene al porto di Piombino dove il bambino decide di non salire a bordo e di ritornare in auto con Checco. L'incontro con Zoe e suo figlio cambia le sorti della vacanza. Siamo sempre in Toscana dove è in provincia di Grosseto, a Magliano per la precisione, il circolo ippico dal quale Checco invia il video messaggio alla moglie. C'è la villa di Zoe a Orbetello e poi la spettacolare Abbazia di San Galgano, antica chiesa a cielo aperto che si trova a Chiusdino, Siena. L’ex compagno di Zoe sta girando qui il suo visionario.