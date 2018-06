Skyscraper: in un video le 10 cose che non potete fare se non siete The Rock

Altre rocambolesche avventure (o meglio, Rockambolesche) attendono Dwayne 'The Rock' Johnson nel nuovo film nei cinema dal 19 luglio che lo vede protagonista. Skyscraper è il titolo di questo action movie che omaggia direttamente Die Hard - Trappola di cristallo a trent'anni di distanza dalla sua uscita nelle sale. Dwayne stavolta è un ex veterano di guerra ed ex agente dell'FBI con una protesi a una gamba che lo ha costretto a trovare un lavoro più "tranquillo". Ora valuta la sicurezza degli edifici e il grattacielo di Hong Kong in cui si svolge il film è uno di questi, ma qualcosa va storto. Si scatena un incendio e lui viene incolpato per l'incidente. Da ricercato in fuga, Johnson deve trovare i responsabili che lo hanno incastrato, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all'interno dell'edificio in fiamme.



Skyscraper: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Siamo nel fantasioso mondo del cinema, è vero, eppure delle regole narrative nel contesto delle storie che raccontano anche i film devono averle. E The Rock è uno dei pochissimi attori a poter interpretare questi ruoli, a essere credibile nelle situazioni in cui tutto collassa e lui è l'unico a rimanere in piedi. La sua prestanza fisica, la virilità, l'immagine giustizia che ha tatuata sull'istinto ne fanno il migliore rappresentante dell'intera categoria di eroi hollywoodiani sullo schermo e fuori. Sono pochi i concorrenti diretti di Dwayne Johnson e anche noi è meglio che ci togliamo dalla testa l'idea di fare le cose che fa lui nei film. A tal proposito, il video fanmade qui sotto mette in file le 10 cose che non possiamo fare se non siamo The Rock. Meglio rinunciare, dunque, se pensavate di saltare da una gru alta più di 1000 metri.



Skyscraper: 10 cose che non potete fare se non siete The Rock