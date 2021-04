Senza rimorso: lo stunt pazzesco di Michael B. Jordan in un'auto in fiamme

News Cinema

Per interpretare John Clark in Senza Rimorso del nostro Stefano Sollima, Michael B. Jordan non ha voluto controfigure. L’attore dà dimostrazione delle proprie prodezze e del proprio coraggio nel video di una scena d'azione molto molto infuocata. Il film arriva in esclusiva su Prime Video il 30 aprile.

Stefano Sollima non scherza con gli effetti speciali, né tantomeno Michael B. Jordan con le scene ad alto tasso di pericolosità. L'attore, che è protagonista di Senza Rimorso, lo dimostra postando un video di uno dei suoi molti stunt. Stavolta c'è di mezzo il fuoco, per la precisione una macchina in fiamme in cui Michael deve entrare. Il video è una featurette con tanto di sottotitoli (in inglese) e Michael B. Jordan parla del suo training, quindi viene spalmato di un gel ignifugo e con tranquillità apre la portiera e si accomoda nel veicolo, dopodiché esce, alza le mani e grida: "Non sparate!". Ovviamente le sue prodezze non finiscono qui: eccolo dunque nuotare sott'acqua, sopravvivere a un incidente aereo, lanciarsi da un grattacielo. Accanto al video leggiamo: "Quel giorno mi sono alzato e ho scelto il fuoco, ahahah. In questo film volevo mettermi alla prova facendo i miei stunt. Il mio cuore batteva all'impazzata ma come potevo non LANCIARMI IN UNA MACCHINA IN FIAMME?".

Senza Rimorso arriverà su Prime Video il prossimo 30 aprile, è tratto dall'omonimo romanzo di Tom Clancy ed è l'origin story del mitico personaggio di John Clark, agente della CIA ed esperto Navy Seal deciso a vendicare l'omicidio di sua moglie incinta. Nel cast del film ci sono anche Jodie Turner-Smith e Jamie Bell, rispettivamente nei panni di un compagno di Navy Seal del nostro (tale Karen Green) e di un misterioso agente della CIA.

Michael B.Jordan, che abbiamo visto lo scorso anno ne Il diritto di opporsi, esordirà presto nella regia con Creed III (di cui è anche protagonista), che uscirà il 24 novembre del 2022. L'ultimo lungometraggio uscito di Stefano Sollima è invece Soldado, del 2018.