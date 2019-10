Piccole Donne: le prime reazioni al film di Greta Gerwig sono molto positive

News Cinema

Chi ha visto in anteprima il nuovo adattamento del libro di Louisa May Alcott a Los Angeles ha lodato la regista e il cast, e qualcuno ha perfino parlato di Oscar.

Anche se la data d'uscita ufficiale di Piccole Donne negli Stati Uniti è il 25 dicembre, c'è chi ha avuto la fortuna di vederlo, decisamente in anticipo (per la precisione ieri sera), in una sala di Los Angeles. Le reazioni al quarto adattamento del celeberrimo romanzo di Louisa May Alcott "Piccole donne" sono state molto positive, e non solo perché ad accompagnare il film nella metropoli californiana c'erano la regista Greta Gerwig, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Florence Pugh e Laura Dern, ma perché le "nuove" avventure delle quattro sorelle March e dei loro familiari hanno saputo divertire ed emozionare.

Un giornalista di Entertainmen Weekly, per esempio, ha scritto che Piccole Donne è il film del 2019 che ha amato di più, complimentandosi con la regista per il suo affresco appassionato e per la sua personalissima interpretazione del libro.

Su People, una certa Kara Warner ha lodato il cast e ha definito Piccole Donne: "Un appassionante adattamento di meticolosa fattura, che è andato al di là delle mie aspettative, pieno di cuore, commovente".

Un giornalista del New York Times, invece, loda la maniera in cui la Gerwig ha approcciato il romanzo, maniera di cui non parleremo per evitare fastidiosi spoiler.

Di un film che i più hanno definito "fresco", "sincero" e "delizioso", altri giornalisti hanno apprezzato in particolare il personaggio di Jo March, che, per la sua indipendenza e la sua scaltrezza (questo lo diciamo noi), è più vicina alle donne di oggi che a quelle del secolo scorso. Inoltre, qualcuno spende belle parole per Florence Pugh, che rende irresistibile e buffa Amy March, giudicata il personaggio più riuscito del film.

Marc Malkin di Variety parla già di Oscar, dicendo che Piccole Donne meriterebbe la candidatura per il miglior film, il miglior regista e la migliore sceneggiatura non originale, mentre un certo Jacob Kolness scrive che Saoirse Ronan è al suo meglio e che Florence Pugh rende Meryl Streep la sua schiava (la parole inglese usata però è "bitch"). Di Greta Gerwig, infine, vengono evidenziate la grinta e le puntuali e profonde riflessioni sull'infanzia. Il "luogo" di tutti questi commenti è Twitter.

Il romanzo "Piccole donne" è diventato nel 1933 un film di George Cukor. Nel 1949 è arrivata la trasposizione di Mervyn LeRoy, mentre nel 1994 è uscita la versione di Gillian Armstrong. Nel cast del film, oltre agli attori citati a inizio articolo, recitano Emma Watson, Eliza Scanlen, Louis Garrel, James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Tracy Letts. L'uscita nelle sale italiane è previsto per il 30 gennaio 2020.