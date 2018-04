Penélope Cruz e Javier Bardem aprono il Festival di Cannes 2018

Saranno Penélope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e, in questo caso, anche sullo schermo, ad inaugurare il Festival di Cannes 2018: film d'apertura della 71esima edizione della manifestazione sarà infatti Todos Lo Sabien, il thriller psicologico girato in lingua spagnola dal regista iraniano Ashgar Farhadi, quello di Una separazione e di Il cliente, ospite praticamente fisso della Croisette.

Assieme ai due attori spagnoli, nel cast del film c'è anche il divo argentino Ricardo Darín.

La storia del film è quella di una donna di nome Laura, che con la sua famiglia parte da Buenos Aires alla volta della Spagna per festeggiare una ricorrenza, ma che, una volta arrivata a casa, vede questa riunione familiare turbata dal venire alla luce di segreti del passato.

È la seconda volta che Cannes decide di aprire con un film in lingua spagnola: la prima avvenne nel 2004 con La mala educacion di Pedro Almodovar.

Il Festival di Cannes del 2018 si terrà dall'8 al 19 maggio, e già han fatto molto discutere le esternazioni del direttore Thierry Frémaux riguardo all'esclusione dei film targati Netflix dalla Selezione Ufficiale e l'abolizione delle anteprime per la stampa per evitare commenti irriguardosi sui social network prima della proiezione ufficiale dei film.

Noi di Comingsoon.it vi racconteremo tutto questo, quotidianamente, dalla Croisette.