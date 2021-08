News Cinema

23 anni fa usciva il film di Tornatore con Tim Roth, tratto dal monologo di Alessandro Baricco intitolato Novecento. La leggenda del pianista sull'oceano è la storia di un uomo nato e vissuto su un transatlantico.

L'immensità dell'oceano e quella linea orizzontale che ne traccia il confine con il cielo. Navigare in mare aperto e guardare lontano è un esercizio di disconnessione e di connessione che dovremmo fare spesso per ritrovare una dimensione nell'ordine delle cose che regolano il mondo. Disconnessione dalla frenesia per tentare di comprendere la grandezza che ci avvolge, connessione con noi stessi per trovare la pace e la poesia che sono parte di noi. Siamo piccoli, siamo in viaggio e fermarsi per guardarsi intorno è un regalo che ci dobbiamo per mantenere viva la sintonia con le nostre emozioni. La vastità dell'oceano che corre oltre i confini dell'occhio umano, ci seduce o ci spaventa?

Devono essere state anche queste le riflessioni di Alessandro Baricco quando ha scritto Novecento. Il monologo teatrale dello scrittore si spinge molto oltre raccontando una storia singolare, quella di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, un pianista di eccezionale bravura che non ha mai messo piede sulla terraferma. Quel testo del 1994 è diventando un film quattro anni più tardi, adattato per lo schermo e diretto da Giuseppe Tornatore.

La leggenda del pianista sull'oceano: emozioni e musica in mare aperto

Interpretato da Tim Roth, il protagonista de La leggenda del pianista sull'oceano è un uomo che trascorre la sua intera vita su una grande nave, il transatlantico Virginian. La storia è narrata da Max, un trombettista ingaggiato per suonare a bordo con l'orchestra, che racconta in flashback chi fosse quest'uomo dall'immenso talento di fronte al pianoforte. Trovato a bordo in una cassetta di limoni da un macchinista nero, il neonato viene "adottato" nella sala macchine della nave diventando la mascotte dell'equipaggio. Quando si scopre la sua dote musicale, diventa il pianista ufficiale della Virginian, deliziando i viaggiatori con la sua bravura, da una sponda all'altra dell'oceano e viceversa, per decenni.

Quella bravura però è in diretta opposizione con i confini del luogo in cui ha sempre vissuto. Novecento non si è mai mosso dalla nave, eppure non è mai stato fermo, ma del mondo esterno ha sempre e soltanto conosciuto coloro che salivano e scendevano e li ha osservati con curiosità e sospetto. Che cosa c'è là fuori dove questa gente vive? Arroganza? Razzismo? Discriminazione? Una società ambiziosa e arrivista? O semplicemente Novecento ha il terrore di scoprire le sue paure in un territorio sconosciuto? Rimanere a bordo in uno spazio grande, familiare e che non ha segreti è la scelta che l'uomo compie per se stesso, per il suo benessere, per il suo futuro.









