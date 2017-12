Jim Parsons sarà protagonista e produttore di Spoiler Alert: The Hero Dies

Jim Parsons e Todd Spiewak tramite la loro società That's Wonderful Productions hanno acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico del libro di memorie Spoiler Alert: The Hero Dies, scritto da Michael Ausiello, caporedattore di TVLine.com. Jim Parsons reciterà nell'adattamento come uno dei due protagonisti. Non si sa ancora chi sarà l'altro.

Il romanzo racconta in maniera vera e dolorosa di undici mesi vissuti da Ausiello con il suo partner, il fotografo Kit Cowan. Il periodo di tempo è quello intercorso tra il giorno in cui all'uomo è stato diagnosticato un cancro terminale e quello del suo decesso. Ausiello e Cowan sono stati compagni nella vita per quattordici anni. Pubblicato lo scorso settembre, Spoiler Alert: The Hero Dies è in America già alla sua quarta ristampa.

Noto ormai al pubblico di tutto il mondo per il mitico personaggio di Sheldon Cooper nella sit-com The Big Ban Theory, attualmente alla sua undicesima stagione, Parson non è ancora riuscito veramente a sfondare al cinema. Tra i film in cui ha avuto ruoli di supporto ricordiamo il non indimenticabile Un anno da leoni e invece il molto più fortunato e riuscito Il diritto di contare, lo scorso anno candidato all'Oscar come miglior film. Tra i progetti cinematografici futuri di Parsons c'è il dramma A Kid Like Jake, che lo vede protagonista insieme a un'altra star della TV come la Claire Danes di Homeland.