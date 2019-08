Honey Boy: ecco il trailer del film autobiografico scritto e interpretato da Shia LaBeouf!

News Cinema

Nel film prodotto da Amazon Studios l'attore interpreta il ruolo del padre e Noah Jupe e Lucas Hedges danno vita al suo personaggio in diverse età.

Vi avevamo parlato l'anno scorso del film Honey Boy, scritto e interpretato da Shia LaBeouf e incentrato sul suo rapporto col padre. Nel film, di cui è arrivato finalmente il trailer in due versioni, normale e red band, l'attore interpreta appunto suo padre mentre il suo ruolo da adulto (nel film si chiama Otis) è ricoperto da Lucas Hedges e lo straordinario Noah Jupe (quindicenne londinese che abbiamo visto in A Quiet Place) è Otis bambino.

Presentato al Sundance Film Festival, dove ha vinto il premio Speciale della Giuria, già dal trailer Honey Boy, diretto da Alma Har'el e prodotto da Amazon Studios, si presenta come una visione da non perdere. Speriamo di poter vedere anche in Italia il film che uscirà in America l'8 novembre.

Nel cast ci sono anche Natasha Lyonne, Martin Starr, Byron Bowers e Laura San Giacomo.