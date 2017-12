Esperimento fallito: la Disney rimuove Olaf's Frozen Adventure prima della proiezione di Coco

È successa una cosa insolita durante le proiezioni americane dell'ultimo film di animazione della Pixar, Coco, straordinario successo dello Studio. Come annunciato, il film era preceduto dal "corto" Disney Olaf's Frozen Adventure.

Il pubblico non ha gradito, soprattutto per la durata eccessiva del corto, di ben 22 minuti, che ha portato il tempo della proiezione a 2 ore e mezzo, creando irrequietezza nei piccoli spettatori, venuti per vedere Coco (che noi vedremo il 28 dicembre). Da considerare anche che, come tradizione in America, 20 minuti di trailer avevano già messo a dura prova la pazienza di tutti.

Da lì la decisione della Disney di ritirare il corto che, ricordiamo, è nato come special televisivo, a partire dalle proiezioni dell'8 dicembre. Al momento non si sa se verrà sostutito da qualcos'altro o se Coco aprirà, per così dire, senza supporter.

Nella comunicazione della Disney agli esercenti, intanto, si cerca di trarre vantaggio dell'inconveniente, richiedendo di inserire in programmazione un altro spettacolo del lungometraggio.