Corpo e anima: una clip italiana in anteprima esclusiva del film che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2017

C'è una giovane donna, silenziosa e solitaria ai limiti della patologia, che trova lavoro al reparto controllo qualità di un macello di Budapest.

E c'è un uomo, il direttore finanziario dello stabilimento, solitario anche lui, ma non così tanto, che ha un braccio atrofizzato in seguito a un vecchio incidente.

I due si studiano da lontano, e poi più da vicino quando scoprono, in maniera quasi casuale, di fare entrambi gli stessi identici sogni. Che cosa vorrà dire questa coincidenza?

Sono i protagonisti di Corpo e anima, un film che ha vinto, meritatamente, l'Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino 2017, diretto da Ildikó Enyedi, che uscirà nelle nostre sale il prossimo 4 gennaio distribuito da Movies Inspired.

È un film sospeso tra dramma, commedia e surrealismo, che merita tutta la vostra attenzione (leggetela, la nostra recensione di Corpo e anima, se non ci credete) e di cui cui vi proponiamo ora una clip in anteprima esclusiva: