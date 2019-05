Aladdin vola sul tappeto magico dei 735.000 euro in un solo giorno!

E non ce n'è più per nessuno, quando entra in campo la corazzata Disney! Parliamo ovviamente di Aladdin, il remake live action del capolavoro animato di Ron Clements e John Musker del 1992, che appena uscito - in anticipo di un giorno sugli altri film della settimana - incassa al box office italiano la bella cifra di 735.000 euro, con 114.000 presenze, detronizzando John Wick, scivolato al secondo posto.

In Italia i live action Disney sono particolarmente amati, ma c'è di più: l'attesa di questo film in particolare doveva essere molto alta, dato che Aladdin ha praticamente doppiato Dumbo, che alla sua uscita in sala aveva fatto registrare 370.000 euro. E questo conferma forse l'attrazione del pubblico per i rifacimenti dal vivo dei classici più moderni

La curiosità del resto si era notata fin da quando erano circolate le prime immagini di Will Smith (prima normale e poi blu) nei panni del Genio, e anche se la critica si è divisa sul film, ciò non toglie che il fatto che il pubblico sia accorso numeroso al cinema di mercoledì, quando il tempo inizia a ridiventare primaverile, sia un risultato straordinario. E a noi fa sempre piacere che la gente torni nelle sale, con o senza tappeto volante!