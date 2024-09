News TV

Su Canale 5, ottimo esordio per l’undicesima edizione di Tu Si Que Vales. Lo show è il programma più visto della serata, con un totale ascolti di 3.636.000 spettatori e una share del 28.52.Un successo confermato dal 30.07% di share sul pubblico attivo e dal 32.21% sui 15-34enni.

Tu Si Que Vales, gli ascolti della prima puntata della undicesima edizione

In prima serata su Mediaset, ieri, sabato 21 settembre 2024, ha debuttato l'11ª edizione del talent show Tu Si Que Vales, uno dei programmi più attesi del sabato sera. Il format continua a mettere al centro del palco il talento di artisti provenienti da tutto il mondo, che si esibiscono in varie discipline come canto, ballo, magia, acrobazia, cabaret, e molte altre forme di intrattenimento. Ogni esibizione deve conquistare l'approvazione dei giudici e del pubblico per avanzare nel programma. Come nelle edizioni precedenti, i quattro giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti possono utilizzare la "bacchetta magica" per influenzare il tempo dell'esibizione, mentre la "clessidra personale", introdotta l'anno scorso, offre una seconda possibilità a un concorrente che non ha raggiunto la finale. La giuria popolare è capitanata da Sabrina Ferilli con i suoi 100 esperti pronti a votare. Se l'artista riesce a ottenere il 100% dei voti, può entrare in gara per la vittoria.

La "Scuderia Scotti", capitanata da Gerry Scotti, continua a regalare momenti unici, e le incursioni comiche di Giovannino assicurano risate e scherzi. Alla conduzione è tornato il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni per il secondo anno consecutivo.

Le dichiarazioni Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

“Tù Sì Que Vales” festeggia quest’anno un compleanno importante: dieci anni! La prima puntata è andata in onda nell’ottobre 2014. Dieci anni di un successo sempre in crescita, da leader incontrastato della serata del sabato. Un successo per il quale, ancora una volta, ringrazio i protagonisti: la squadra di giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, e la rappresentante “popolare” Sabrina Ferilli . Insieme, riescono a divertire i telespettatori, divertendosi. E ancora, conduzione il trio formato da: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E naturalmente tutti i grandi talenti italiani e internazionali protagonisti di performance davvero incredibili. “Tù Sì Que Vales” è talento, divertimento, leggerezza, show: un mix di ingredienti che fanno della trasmissione targata Fascino PGT uno spettacolo di grande qualità che riunisce davanti allo schermo la famiglia intera.