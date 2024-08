The Social Home, nel cast anche un'ex discussa protagonista de La Pupa e il Secchione: "Confronti diretti e duri"

News TV

L'ex volto de La Pupa e il Secchione, Emy Buono, sarà tra i protagonisti della prima edizione di The Social Home, il nuovo format web condotto da Alex Belli.

Dopo Davide Donadei, è stato annunciato il nome del secondo concorrente Nip di The Social Home. Si tratta dell'ex discussa protagonista de La Pupa e il Secchione, Emy Buono, salita alla ribalta per la storia d’amore con Denis Dosio e per aver confessato di aver avuto un flirt con l'ex gieffina Sofia Giaele De Donà.

Emy Buono nel cast di The Social Home

Il cast di The Social Home inizia a prendere forma. Nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente sui social il nome del secondo concorrente Nip del nuovo format web condotto da Alex Belli. Stiamo parlando dell'ex Pupa de La Pupa e il Secchione, Emy Buono, che andrà ad aggiungersi ai già confermati Gianluca Costantino, Davide Donadei, Elga Enardu e alla coppia di Temptation Island Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara:

Emy Buono! Ecco il secondo NIP che parteciperà a TheSocialHome! Ha partecipato spesso alle nostre LIVE e si è subito fatta conoscere: confronti diretti e duri. Si mette in mostra, si definisce vera e, quando serve, alza la voce per esprimere il suo pensiero. Qualcuno ricorderà il suo modo eccentrico di festeggiare il Napoli, l’anno scorso, per la vittoria Scudetto. La sua prossima sfida? Partecipare ai Test del #DottorPax e uscirne vincitrice. Ci riuscirà?

La partecipazione di Emy Buono fa discutere

Emy è stata presentata come una concorrente Nip, ma in realtà non lo è visto il suo passato televisivo. La giovane è stata infatti una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso e ha partecipato anche alla prima edizione del docu-reality di Real Time Ti spedisco in convento. Non solo. Emy è finita più volte al centro del gossip per la sua storia con Denis Dosio e per le confessioni inedite riguardanti il suo rapporto con Giaele De Donà.

Leggi anche Ballando con le stelle, in lizza alcuni atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024

Manca poco al debutto di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda sul web in cui personaggi famosi e non si metteranno alla prova tra convivenza e prove di diversa natura, che alla fine porteranno all’elezione del vincitore assoluto. Al timone ci sarà Alex Belli, tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel programma, l'attore ritroverà un altro ex coinquilino, ovvero Gianluca Costantino.