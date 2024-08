Ballando con le stelle, in lizza alcuni atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco di chi si tratta

News TV

Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle è stato svelato, ma Milly Carlucci ha in serbo delle sorprese che saranno svelate in corso d'opera. Stando alle ultime indiscrezioni, in lizza ci sarebbero alcuni atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024 e un’attrice di Mare Fuori o una della serie Di4ri.

Sorprese nel cast di Ballando con le stelle

Manca sempre meno alla 19esima edizione di Ballando con le stelle. Tanti i personaggi che si metteranno in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1: Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero. Poi ancora: I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Furkan Palali e l'ex velina e showgirl Federica Nargi.

A quanto pare, però, nel cast ci saranno altri due concorrenti che saranno annunciati in un secondo momento! Stando a quanto riportato da Tvblog, tra i candidati ci sarebbero alcuni atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tommaso Marini, Filippo Macchi e anche Rossella Fiamingo, mentre dal mondo dello spettacolo invece potrebbe arrivare un’attrice di Mare Fuori o una della serie Di4ri:

Nel caso specifico si andrebbe a pescare fra le atlete e gli atleti che hanno ben figurato negli attuali giochi olimpici di Parigi 2024. Fra questi i nomi in ballo ci sono quelli di Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo. Si passa poi al mondo dello spettacolo, del cinema e della fiction in particolare. In corsa per uno dei due posti ancora vacanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sono quelli delle attrici che hanno preso parte a Mare Fuori e a Di4ri.

Milly Carlucci punta Alessandro Matri per la nuova stagione di Ballando con le stelle

La 19esima edizione di Ballando con le stelle partirà il prossimo settembre 2024 su Rai 1 e sarà ricca di sorprese. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche la bella Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e compagna di Alessandro Matri. E proprio sul calciatore che, secondo il settimanale Chi, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi...magari con l’idea di bissare l’accoppiata Simona Ventura - Giovanni Terzi. Sarà davvero così? Staremo a vedere!

