Oggi, martedì 17 settembre 2024, ci aspetta il secondo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della seconda puntata.

Dopo l'ottimo esordio della prima puntata del docu-reality, oggi, martedì 17 settembre 2024 in prima serata su Canale 5, nuovo imperdibile appuntamento con Temptation Island.

Temptation Island: le anticipazioni della seconda puntata, questa sera su Canale 5

Guida il racconto Filippo Bisciglia.

Ad attenderci nuove vicende ricche di emozioni, inaspettate consapevolezze, momenti di divertimento e di confronto. Cosa accadrà nella seconda tappa del viaggio nei sentimenti? Antonio accetterà il falò di confronto anticipato richiesto dalla fidanzata Titty?

Intanto, Bisciglia promette inaspettati risvolti per una delle coppie che sembra giunta a un punto di non ritorno. Chi saranno i protagonisti coinvolti?

Ecco le sette coppie che partecipano all'edizione: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, Michele e Millie

Diandra e Valerio

Diandra, veterinaria e imprenditrice di 37 anni, e Valerio, impiegato di 44, stanno insieme da 7 anni e mezzo e convivono da 7 a Roma. Diandra è originaria di Firenze, mentre Valerio è di Brindisi. Lui le chiede di lasciare il lavoro a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove ha la sua famiglia e il suo impiego. Valerio apprezza le piccole cose della vita, mentre Diandra non crede nel concetto romantico di “due cuori e una capanna”. Valerio si sente sacrificato per la relazione e pensa che i ritmi lavorativi di lei non permettano di coltivare il loro amore.

Titty e Antonio

Antonio, 27 anni, e Titty, 24, stanno insieme da 3 anni e convivono da uno in provincia di Napoli. Antonio partecipa perché è stanco della gelosia di Titty, che lo lascia uscire solo con lei o con il vicino di casa di cui si fida. Titty, invece, non si fida di Antonio da quando ha scoperto che, all'inizio della loro relazione, lui aveva un’altra fidanzata. Antonio ha cercato di farsi perdonare tatuandosi il volto di Titty sul polpaccio e chiedendole di sposarlo sotto la Torre Eiffel.

Mirco e Giulia

Giulia, 30 anni, e Mirco, 31, stanno insieme da 9 anni e convivono da 3. Giulia ha scritto a Temptation Island perché non è più sicura dei sentimenti di Mirco, dato che durante i loro litigi lui le ha spesso chiesto di andarsene di casa, e ogni volta è stata lei a cercarlo. Giulia vede il programma come un’occasione per capire cosa fare. Mirco, invece, vuole partecipare per definire una volta per tutte il futuro della loro relazione.

Alfred e Anna

Anna, 27 anni, laureata in psicologia, e Alfred, 25, operaio, stanno insieme da 1 anno e 9 mesi e vivono a Perugia. Anna ama Alfred ma, nonostante i problemi, tra cui un tradimento scoperto, non riesce a lasciarlo. Si sente quella che dà di più nella relazione, mentre Alfred non la ricambia. Alfred partecipa consapevole del fatto che la sfiducia di Anna causa continui litigi tra loro.

Fabio e Sara

Sara, 22 anni, ballerina e barista di Ravenna, e Fabio, 35, imprenditore di Catanzaro, stanno insieme da 1 anno. Sara scrive al programma perché sente di portare tutto il peso della relazione e vuole capire se vale la pena continuare. Fabio crede che, a livello sentimentale, stiano andando a due velocità diverse, con Sara che è più avanti rispetto a lui.

Alfonso e Federica

Federica, estetista di 20 anni, e Alfonso, direttore di un locale di 25 anni, stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi uno. Federica ha rinunciato a molto per Alfonso, che è molto possessivo e non le permette di fare nulla senza di lui, neanche andare a ballare o uscire con le amiche. Dopo un episodio in cui Alfonso si è presentato in hotel durante un corso di formazione di Federica a Roma, la ragazza è stanca di non vivere la sua età. Alfonso, invece, partecipa per capire se può fidarsi di lei.

