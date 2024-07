Temptation Island: ecco chi è Maika, la tentatrice che ha zittito Lino Giuliano nell'ultima puntata andata in onda

News TV

I fan di Temptation Island hanno assistito a una scena molto insolita nell'ultima puntata del reality: la tentatrice Maika ha zittito uno dei fidanzati. Ma chi è Maika? Ecco cosa sappiamo di lei!

Il pubblico di Canale5 e fan di Temptation Island avrà sicuramente notato che nell'ultima puntata una delle tentatrici si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato molti a bocca aperta. Stiamo parlando di Maika Randazzo e della sua reazione contro Lino Giuliano, duramente zittito da lei. Ma chi è Maika Randazzo?

Temptation Island, ecco chi è Maika Randazzo

Maika Randazzo è diventata rapidamente una delle tentatrici protagoniste di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. La tentatrice si è avvicinata molto a Lino Giuliano, che l'aveva indicata come sua preferenza quando i fidanzati e le fidanzate avevano incontrato le tentatrici per la prima volta. Romana, 30 anni, Maika lavora in uno dei tanti ristoranti che gestisce la sua famiglia, occupandosi di tutto, ma soprattutto delle interazioni con i clienti.

Nel suo video di presentazione si è definita una ragazza che ama dire la verità e di essere sé stessa al 100%, dire ciò che pensa senza peli sulla lingua. Appassionata di danza e palestra, spera di potersi realizzare anche dal punto di vista personale, oltre che sentimentale. Molto attiva sui social, Maika ha un profilo da oltre 28.000 followers.

Nel corso di queste prime puntate si è avvicinata molto al fidanzato di Alessia Pascarella, Lino Giuliano. Ma se, inizialmente, l'atteggiamento del fidanzato sembrava divertirla, nel corso dell'ultima puntata andata in onda è apparso evidente che Maika avesse perso la pazienza con lui per il suo comportamento irrispettoso nei suoi confronti.

Temptation Island, Maika Randazzo zittisce Lino Giuliano: "Non ti azzardare a giudicarmi"

Durante l'ultimo episodio di Temptation Island, andato in onda giovedì 11 luglio 2024 su Canale5, Maika Randazzo ha perso la pazienza con Lino Giuliano e l'ha duramente stroncato. Durante uno dei tanti pinnettu per Alessia Pascarella, si è visto che la tentatrice Maika ha rimproverato duramente Lino, per averle mancato di rispetto.

il fidanzato di Alessia Pascarella, infatti, avrebbe rimproverato Maika per il suo comportamento - a suo dire - disinibito anche con gli altri fidanzati del villaggio: "Ti innamori di tutti, pensa che paura fuori una cosi". Le parole di Lino hanno lasciato allibita la single che ha ricordato al Giuliano che tra loro due, quello fidanzato è lui e che non deve certo dargli giustificazioni:

" Tu pensa per te che è meglio. Fidati, non parlare. Ma come ti permetti? Fai finire questa storia che è meglio. E non provare a farmi passare per quella che va dietro a tutti e che parla con tutti perché non è così. Ti avverto che la mia pazienza sta al limite ed è quasi finita. Sei tu che fai un giorno con una e quello dopo con un’altra. E ricordati che sei qui a farti storielle mentre la tua ragazza è di la. Placati e stai molto calmo, non giudicare me e guarda te"

