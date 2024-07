Temptation Island, ecco chi è Jakub, il tentatore che si è avvicinato a Gaia

News TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Jakub, tentatore di questa edizione di Temptation Island, molto vicino a Gaia.

Nella nuova edizione di Temptation Island, in onda in queste settimane su Canale5, le 7 coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti sfidando le tentazioni del lussuoso resort in Sardegna stanno regalando al pubblico delle storie ricche di colpi di scena. Tra i protagonisti di questa nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia c'è Jakub, nuovo tentatore che si è avvicinato molto a Gaia Vimercati, fidanzata di Luca Bad.

Temptation Island, chi è il tentatore Jakub?

Tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island, il single Jakub ha destato la curiosità di molte delle fan del programma: attualmente, il tentatore è molto vicino a Gaia, fidanzata con Luca. Proveniente da Verona, Jakub ha 24 anni e lavora nella ditta edile di famiglia.

Nelle precedenti puntate del reality, il pubblico ha scoperto che suo padre è marocchino e sua madre polacca e il tentatore non ha mai nascosto di avere un passato da ex culturista (come si vedono negli scatti in cui si mostra sul podio del vincitore di una gara di culturismo) e da modello. Nel suo video di presentazione, Jakub ha dichiarato che ama leggere e che una delle sue qualità migliori è saper ascoltare gli altri.

Ottimista e gran sognatore, spera di essere una persona realizzata emotivamente e lavorativamente tra qualche anno.

Temptation Island, la vicinanza di Jakub e Gaia provoca la reazione di Luca!

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 18 luglio, ha visto un maggiore coinvolgimento tra Gaia e Jakub: la fidanzata di Luca e il single, infatti, hanno trascorso diversi momenti l'uno accanto all'altra e Gaia ha avuto per lui diverse parole importanti. La fidanzata di Luca gli ha infatti detto che si sente accolta da Jakub e che se non fosse per la sua presenza si sentirebbe persa:

"Non sarebbe la stessa cosa se non ci fossi tu. Sei tutto quello che anche al di fuori mi piacerebbe mantenere. [...] Perché mi ascolti e mi accogli, è bello. Mi fa strano pensare di avere trovato una persona così"

La vicinanza tra i due ha infastidito molto Luca, nonostante lui stesso, nella precedente puntata, avesse dichiarato che la monogamia era sopravvalutata e che non era naturale che un uomo restasse fedele a una sola donna. Evidentemente il contrario non è ammissibile nella sua filosofia. Così, nel vedere la fidanzata felice con un altro, Luca ha esclamato infastidito: "Le faccio fare una figura di m*****. Ho lasciato stare mille f**** per lei". Nel frattempo, Gaia ha svelato a Jakub dei suoi progetti di vita e dei suoi sogni, ammettendo che in essi non è Luca l'uomo che vede al suo fianco. Anche queste frasi infastidiscono molto il ragazzo, tanto che Luca decide di chiedere un falò di confronto anticipato, temendo di dover assistere all'innamoramento di Gaia per Jakub.

Filippo Bisciglia comunica a Gaia la decisione del fidanzato sul falò, ma la ragazza sembra dubbiosa e non sa se accettare o meno la sua proposta. Cosa succederà? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento di Temptation Island, in onda mercoledì 24 luglio.

