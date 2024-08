Temptation Island, Antonio e Titty sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

News TV

Svelata sui social anche la seconda coppia ufficiale di Temptation Island. Dopo Diandra e Valerio, anche Titty e Antonio metteranno a dura prova la loro storia nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5.

Dopo Diandra e Valerio, nelle ultime ore sui social, è stata svelata la seconda coppia ufficiale della prossima edizione di Temptation Island. Si tratta di Titty e Antonio. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Il video di presentazione di Titty e Antonio

Titty e Antonio sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, che tornerà in onda a settembre 2024. I due sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno. A contattare la redazione per partecipare al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stato il ragazzo. Il motivo? La forte gelosia della fidanzata:

Sono Antonio, ho 27 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzato con Titty da tre anni e conviviamo da un anno. Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla [...] Si arrabbia perché lei, sul suo telefono, c’ha lo sfondo nostro, della proposta di matrimonio che le ho fatto…io Maradona perché è il mio idolo. Vuoi mettere Maradona con te?

A fargli eco la giovane Titty che, nel video di presentazione, ha spiegato che la sua gelosia deriva da alcune situazioni che l'hanno particolarmente ferita e delusa. "Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portato a non fidarmi più di lui...Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio" ha confessato lei.

Diandra e Valerio sono la prima coppia di Temptation Island

Manca pochissimo al ritorno di Temptation Island. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia promette di non annoiare e le premesse ci sono tutte. La prima coppia che metterà a dura prova i sentimenti è formata da Diandra e Valerio. A scrivere alla redazione è stata lei perché il suo compagno vorrebbe trasferirsi in pianta stabile a Brindisi, dove ha il suo posto di lavoro come dipendente statale: "Sono fidanzata con Valerio da sette e anni e mezzo. Da sette conviviamo. Scrivo a Temptation Island perché lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le attività e lo seguissi a vivere a Brindisi, dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui, che non disdegna di stare sulle barche di cinquanta metri dei miei amici".

