Suzuki Music Party, Amadeus svela i nomi di altri due cantanti

Amadeus condurrà sul NOVE Suzuki Music Party, l'evento musicale che vedrà la partecipazione di diversi artisti e il conduttore ne ha appena annunciati altri due nomi!

Qualche giorno fa, Amadeus aveva rivelato alcuni dettagli sui tre programmi che condurrà, da questo autunno, sul NOVE, dopo l'addio a Rai. Oltre a Chissà chi è e La Corrida, il conduttore sarà al timone, con Ilenia Pastorelli, di Suzuki Music Party, mega evento musicale che sarà trasmesso sul canale di Discovery domenica 22 settembre 2024.

Amadeus svela i nomi di altri due cantanti che parteciperanno a Suzuki Music Party

Dopo Anna e Tananai, annunciati domenica 1° settembre nel video su Instagram con cui Amadeus anticipava la sua nuova avventura lavorativa sul NOVE, il conduttore ha rivelato i nomi di altri due cantanti che si esibiranno al Suzuki Music Party. L'evento, come ha rivelato Ama, sarà registrato a Milano martedì 17 settembre presso l'Alianz Cloud e verrà poi trasmesso nella serata di domenica 22 settembre.

Amadeus ha rivelato che l'evento "non sarà una gara, ma una grande festa della musica", alla quale prenderanno parte diversi artisti, tutti pronti a presentare i loro nuovi singoli in uscita in autunno. I primi due nomi sono stati quelli di Anna e Tananai, che hanno spopolato questa estate grazie ai rispettivi successi, 30° e Storie Brevi in collaborazione con Annalisa.

In totale, i Big che si esibiranno saranno 15 e oggi, mercoledì 4 settembre, Amadeus ha rivelato che vi prenderanno parte anche Fiorella Mannoia e Lazza.

Amadeus pronto alla sua avventura sul NOVE: ecco quando inizieranno i programmi che condurrà

L'addio di Amadeus all'azienda di Viale Mazzini era stato già anticipato da diversi rumors e voci, poco dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2024. Ma l'annuncio ufficiale ha comunque lasciato l'amaro in bocca ai tanti fedeli spettatori del buon Ama, che però potranno rivederlo presto sul NOVE, visto che il conduttore ha deciso di accettare la vantaggiosa proposta di lavoro di Warner Bros. Discovery, aggiungendosi alla lista di ex volti Rai, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Come anche Fazio, Amadeus porterà sul NOVE il format de I soliti ignoti, ma il programma cambierà nome e si chiamerà Chissà chi è?. La trasmissione andrà in onda con la prima puntata domenica 22 settembre, per poi spostarsi dal lunedì al venerdì a ottobre, quando riprenderà la messa in onda di Che Tempo Che Fa.

Oltre a Chissà chi è?, Amadeus sarà anche conduttore della nuova edizione de La Corrida, storico programma condotto da Corrado e che ora sarà portato avanti dall'ex volto Rai:

"A fine ottobre ci vedremo con La corrida, sul NOVE, programma storico della televisione. Vi aspetto domenica 22 settembre sul NOVE alle 20.30 con Chissà chi è e subito dopo con Suzuki music party"