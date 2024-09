Amadeus svela tutti i dettagli dei suoi programmi sul NOVE: "Sono pronto a una nuova avventura"

News TV

Con un video su Instagram, l'ex conduttore Rai, Amadeus, ha rivelato tutti i dettagli sui nuovi programmi che condurrà sul NOVE e si è detto pronto a questa nuova avventura lavorativa.

Oggi, domenica 1° settembre, Amadeus ha esordito sui social con un videomessaggio in cui ha rivelato diversi dettagli sui nuovi programmi che condurrà su NOVE. A distanza di mesi dall'addio all'azienda di Viale Mazzini, il conduttore si dice entusiasta di iniziare la sua nuova avventura lavorativa per Warner Bros. Discovery e ha annunciato importanti novità in arrivo.

Amadeus svela i dettagli dei nuovi programmi sul NOVE: ecco tutto quello che c'è da sapere

Pubblicando un lungo video sul suo account Instagram, Amadeus ha condiviso con i followers alcuni importanti aggiornamenti relativi ai programmi che condurrà sul NOVE, svelandone anche la data d'inizio. Si parte con il 22 settembre con Chissà chi è, nuovo titolo dato al format de I soliti ignoti condotto da lui su Rai1:

"Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi, anche attraverso una serie di indizi, capire chi di loro è parente del parente misterioso. Sarà lo stesso gioco che tutti voi conoscete, ma cambia il titolo. Diventa Chissa chi è. Perciò, io diro 'chissà chi è l'idraulico?' [..] E noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste 8 identità. Ripeto, da domenica 22 settembre, sul NOVE."

Amadeus ha poi specificato che la messa in onda si sposterà dalla domenica al lunedì al sabato dopo il ritorno di Fabio Fazio e Che Tempo Che fa, che tornerà in onda da ottobre. Spazio anche a Suzuki Music Party, che vedrà Ilenia Pastorelli, ex gieffina e attrice, affiancare Amadeus alla conduzione: lo show musicale andrà in onda il 22 settembre e vedrà protagonisti 15 cantanti che presenteranno in anteprima i propri successi dell'autunno che arriva.

Il conduttore ha anche rivelato i primi due nomi bomba, specificando che i restani saranno comunicati nel corso della settimana. I primi due artisti confermati sono Anna e Tananai, definito da Amadeus come un grande artista e amico. L'evento andrà in onda dall'Atlas Cloud a Milano e Amadeus ha rivelato che sarà registrato nella giornata del 17 settembre e che i biglietti per assistervi saranno disponibili da domani, lunedì 2 settembre. Il conduttore ha poi aggiunto che:

"Non sarà una gara, ma solo una grande festa musicale"

Infine, il conduttore ha ricordato del suo terzo impegno sul NOVE: sarà al timone della nuova edizione de La Corrida: il programma andrà in onda sempre sul canale di Discovery e Amadeus si è detto emozionato al pensiero di raccogliere l'eredità di Corrdao e portare avanti questa storica trasmissione:

"A fine ottobre ci vedremo con La corrida, sul NOVE, programma storico della televisione. Vi aspetto domenica 22 settembre sul NOVE alle 20.30 con Chissà chi è e subito dopo con Suzuki music party"

Amadeus e l'addio a Rai dopo Sanremo2024

Sempre su Instagram, Amadeus aveva commentato la sua decisione di lasciare la Rai dopo i successi degli ultimi anni: Ai followers aveva svelato che era tempo per lui di mettersi in gioco con nuove avventure professionali:

" Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere . Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento" ha esordito il conduttore - Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile "

Il conduttore ha poi ringraziato l'azienda per averlo accolto e avergli dato la possibilità di condurre programmi che lo hanno avvicinato al pubblico e che lo hanno appagato e reso fiero del suo lavoro: