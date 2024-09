News TV

In attesa della grande festa che sarà Suzuki Music Party, Amadeus ha svelato i nomi di altri quattro cantanti per l'evento. Ecco di chi si tratta!

Continuano gli annunci dei cantanti che si esibiranno al Suzuki Music Party: nella giornata di oggi, 6 settembre, sono stati svelati, infatti, i nomi di altri 4 artisti che canteranno i loro inediti per l'evento musicale condotto da Amadeus.

Suzuki Music Party, Amadeus svela i nomi di altri 4 cantanti

L'evento musicale che arriverà sul NOVE il 22 settembre sarà condotto da Amadeus, che ha svelato i nomi di alcuni dei 15 cantanti che saliranno sul palco dell'Allianz Cloud di Milano con i loro inediti autunnali.

I primi nomi, Anna e Tananai, sono stati annunciati dal conduttore il 1° settembre, con un video su Instagram nel quale il conduttore svelava alcuni dettagli sui programmi che condurrà sul NOVE a partire dal 22 settembre.

A distanza di poco meno di due settimane dalla data stabilita, Amadeus sta continuando a rivelare chi sono gli artisti che si esibiranno in quella che il conduttore ha definito "una grande festa della musica" e non un gara. E, dopo Fiorella Mannoia e Lazza, si uniscono al cast di Suzuki Music Party anche Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang. L'evento sarà registrato martedì 17 settembre e i biglietti per partecipare all'evento sono già stati messi in vendita.

Amadeus rivela i dettagli dei programmi che condurrà

Amadeus ha pubblicato un lungo video, domenica 1°settembre, su Instagram, nel quale ha annunciato quali saranno i programmi che condurrà sul NOVE: l'ex conduttore Rai ha rivelato diversi dettagli sulle date d'inizio dei tre programmi di cui sarà al timone. Si partirà con Chissà chi è?, format de I soliti ignoti che Amadeus ha deciso di portare sul canale di Warner Bros. Discovery.

Inizialmente, la trasmissione andrà in onda la domenica, per poi lasciare il posto, da ottobre, a Fabio Fazio e a Che Tempo Che Fa. Come l'evento di Suzuki Music Party, anche Chissà chi è ? andrà in onda a partire dal 22 settembre e sarà trasmessa poi dal lunedì al venerdì. Infine, Amadeus prenderà l'eredità di Corrado, portando in tv un grande classico della storia della televisione italiana.

Il conduttore ha, infatti, confermato che da fine ottobre sarà in onda anche con La Corrida, sempre sul NOVE e che non vede l'ora di mostrare al pubblico la sua nuova versione della trasmissione.