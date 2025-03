Striscia la Notizia, Tapiro D'Oro a Tony Effe dopo le critiche di Valerio Scanu che lo ha accusato di non sapere cantare

News TV

Questa sera, a Striscia la Notizia su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Tony Effe, il rapper coinvolto in una polemica con il collega Valerio Scanu.

Striscia la Notizia, Tony Effe replica a Valerio Scanu: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza sua"

Di fronte alle accuse, Tony Effe non si è tirato indietro e ha risposto a ai microfoni di Striscia, dichiarando:

"Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!"

Un commento che ha subito infiammato il dibattito sui social, dove il botta e risposta tra i due artisti è diventato virale.

Il rapper ha poi toccato un altro tema caldo, quello della collana che gli è stata tolta durante il Festival, mentre ad altri artisti è stato concesso di esibirsi con accessori simili:

"Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che caga**il ca**o, tipo sto Valerio Scanu"

Valerio Staffelli ha poi colto l’occasione per chiedergli un’opinione sul recente dissing con Fedez, domandandogli chi tra loro due fosse più stonato. Tony Effe ha risposto con autoironia: "A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui"

