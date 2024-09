Striscia la Notizia: Tapiro d'Oro a Taylor Mega che conferma di aver avuto una relazione con Fedez

News TV

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Taylor Mega, dopo essere stata coinvolta nel dissing tra Fedez e Tony Effe. Il servizio di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20:35

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Taylor Mega, dopo essere stata coinvolta nel dissing tra Fedez e Tony Effe.

Taylor Mega conferma la relazione con Fedez. Ma quando è avvenuta?

Il servizio di Striscia la Notizia, andrà in onda su Canale 5 alle ore 20:35. E' il terzo tapiro consegnato per la diatriba tra i due rapper. Il primo a Fedez e il secondo a Tony Effe che oggi, sulle pagine di Vanity Fair, ha parlato della disputa con l'ex marito di Chiara Ferragni come di "un gioco musicale".

In tutto questo, l'influencer originaria di Udine (Il cui vero nome è in realtà Elisia Todesco) è stata un'ex fidanzata di entrambi i rapper e citata del dissing di Fedez. “L’infanzia difficile di un benestante”

Intercettata a Milano, Tayor Mega ha dichiarato che la tanto discussa frecciatina pubblicata pochi giorni fa sui social ("Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza") non era rivolta a Chiara Ferragni. Ha poi confermato invece di aver avuto una storia con Fedez. E quando l’inviato le chiede se è successo mentre il rapper stava con Chiara Ferragni, lei ha lasciato il dubbio.

Nata nel 1993, Taylor Mega ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a due reality show di successo: L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip nel 2019. Oltre ad essere un'influencer seguita sui social, è anche imprenditrice, con un proprio marchio di bikini e un'app dedicata al fitness. Negli ultimi giorni, il suo nome è finito al centro del dibattito mediatico per via del dissing tra Fedez e Tony Effe, in seguito a speculazioni che la vedono coinvolta nella presunta crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni.

Taylor è apparsa nel video di Fedez intitolato L'infanzia difficile di un benestante, in un chiaro riferimento a Tony Effe. Nella canzone, Fedez lo accusa di aver scritto a Chiara Ferragni di nascosto. Tony Effe ha risposto con il brano Chiara, affermando che, mentre Fedez lo abbracciava, aveva una relazione con la Mega.