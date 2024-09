Tony Effe a Vanity Fair: "Il dissing con Fedez? Tutto un gioco"

Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, è un rapper romano nato nel 1991, noto soprattutto come membro fondatore della Dark Polo Gang, il collettivo trap che ha rivoluzionato la scena musicale italiana.

Conosciuto per il suo stile provocatorio e le rime pungenti, Tony Effe ha guadagnato popolarità grazie a successi come "British" e "Sesso e Samba" (con Gaia), diventando uno degli artisti più seguiti della scena trap e hip-hop. Il suo recente tour Icon lo porterà a suonare in importanti palazzetti italiani, segnando un punto di svolta nella sua carriera solista.

Il rapper Tony Effe si è raccontato a cuore aperto a Vanity Fair e per la prima volta, ha rotto il silenzio sul chiacchieratissimo dissing con Fedez.

Quello che oggi ha detto ineretne alla disputa avvenuta sui social di recente con l'ex marito di Chiara Ferragni e nel successo anche raggiunto con i brani "Chiara" e "Allucinazione Collettiva", è diventato una sorta di "gioco musicale" da non prendere troppo sul serio.

"Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me. Fa parte del gioco Io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l'ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica"