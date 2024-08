Sabato in diretta, Emma D'Aquino condurrà il programma di Rai1

News TV

Emma D'Aquino sarà la conduttrice di Sabato in diretta, programma che andrà in onda nel pomeriggio del weekend su Rai1 e sfiderà Verissimo di Silvia Toffanin!

Il palinsesto Rai per l'anno 2024/2025 vedrà approdare su Rai1 Sabato in diretta, programma che andrà in onda il pomeriggio del sabato, sfidando Verissimo e Silvia Toffanin su Canale5. Alla conduzione ci sarà Emma D'Aquino.

A rivelare la news è stato il sito di Davide Maggio: a partire dal 14 settembre, infatti, alle ore 17 su Rai1, al posto di Italia Sì, condotto da Marco Liorni, andrà in onda Sabato in diretta, programma di infotaiment in cui verranno analizzati gli argomenti che hanno suscitato maggior scalpore in settimana. Spazio anche all'intrattenimento, oltre che all'informazione, sotto la conduzione di Emma D'Aquino, giornalista e volto del TG1 che è già al timone di Amore Criminale e Vittime Collaterali.

Tuttavia, lo spinoff de La Vita in Diretta dovrà vedersela con Verissimo e Silvia Toffanin, che saranno su Canale5 a partire dalle 16.30 ogni weekend con interviste a personaggi del mondo dei reality, dei talent, delle Soap e del mondo dello spettacolo. Quest'anno Silvia Toffanin e Maria De Filippi saranno anche colleghe nelle serate speciali dedicate ai grandi talenti che sono usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

I nuovi palinsesti Rai 2024/2025 sono stati presentati venerdì 19 luglio 2024, durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi che allieteranno il pubblico a partire da settembre. All'evento sono stati presenti i massimi dirigenti del servizio pubblico, tra questi il direttore generale Giampaolo Rossi e l'amministratore delegato Roberto Sergio. La grande novità dell'Intrattenimento Prime Time di Rai 1 sarà, come annunciato, la conduzione dell'Access “Affari Tuoi”, affidata a Stefano De Martino. In onda tutti i giorni da lunedì 2 settembre.

Palinsesti Rai 2024/2025: tutte le novità della prossima stagione televisiva

Marco Liorni sarà alla conduzione del game show “Chi può batterci?”, in onda sabato 21 settembre. Motivo per cui non sarà più al timone di Italia Sì. Questo sarà il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all'insegna della leggerezza.

A partire da settembre saranno confermati i protagonisti degli appuntamenti del venerdì e sabato saranno Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di 'Tale e Quale Show' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle', due titoli che hanno segnato il grande successo dell'intrattenimento Rai. Accanto a loro, non mancherà la riconferma di un altro volto amatissimo dal pubblico: Antonella Clerici con il marchio che ha riscosso grande apprezzamento e consenso, 'The Voice Kids'.

Tante le conferme tra i programmi. Diciottesima edizione per 'Reazione a Catena', il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, 'l’Eredità' con Marco Liorni in onda da domenica 3 novembre alle 18.45, 'Unomattina' conducono Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla in onda dal 9 settembre alle 8.35, 'Storie italiane' con Eleonora Daniele in onda dal 9 settembe alle 9.50, 'È sempre mezzogiorno!' con Antonella Clerici in onda dal 9 settembre alle 11.55, 'La volta buona' con Caterina Balivo in onda dal 9 settembre alle 14, 'La vita in diretta' con Alberto Matano in onda dal 9 settembe alle 17.05.