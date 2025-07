Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati al Marateale 2025: la sinergia tra cinema e fiction Rai

News TV

Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati, rispettivamente ad Rai Cinema e Rai Fiction, sono stati ospiti di una Masterclass nel corso della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata.

Il Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata è un'occasione di incontri e confronti sul cinema e sul mondo della fiction anche, come ha dimostrato la Masterclass che ha visto protagonisti Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati, rispettivamente ad Rai Cinema e Rai Fiction, che hanno raccontato al pubblico riunito nel giardo dell'Hotel Santavenere qual è oggi la mission dell'entertainment italiano.

Marateale 2025, Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati dialogano sul futuro del cinema e della fiction italiana

Non pensate al cinema e alle fiction italiane come qualcosa che stia agli antipodi: è partita da questa premessa la Masterclass con Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati. L'ad di Rai Cinema, infatti, ha sottolineato quanto si tratti di due attività complementari: "Sono due attività sicuramente complementari che hanno, penso, una grande cosa in comune, cioè il racconto del nostro paese, il racconto delle nostre storie, il racconto di storie identitarie, per cui su questo non c'è dubbio. Poi, naturalmente, hanno delle fruizioni e caratteristiche molto diverse, però, sono complementari, non solo come tipo di prodotto, ma anche nell'ambito della nostra azienda, naturalmente".

Anche Maria Pia Ammirati ha concordato con il collega, ricordando anche come la collaborazione tra Rai Cinema e Rai Fiction sia nata anche grazie all'amicizia che li univa da decenni: "Come diceva Paolo, c'è una grande collaborazione che inizia anche dalla nostra amicizia, credo, no? È un rapporto molto antico. Lavoriamo, siamo, è il caso di dirlo, degli anziani signore e signore che lavorano in Rai da molti anni. E quindi, diciamo, siamo un po' cresciuti insieme in questa maniera complementare, poi, io ho fatto tanta televisione e, Paolo, invece, è da anni che si occupa di cinema". Questa complementarietà, ha proseguito ancora Ammirati, è anche uno scambio culturale, che deve aiutare a capire e intuire che succede sul mercato - sempre più veloce e vorace - che si autoalimenta e che crea connessioni anche con il mercato internazionale.

"È molto importante la distinzione che esiste tra noi" ha ancora sottolineato l'ad di Rai Fiction "perché, giustamente, il cinema è sala ed è sacro in questa maniera, d'altra parte, come dire, il cinema è qualcosa che è rimasto sempre più alto di quella che è la televisione. La televisione fa anche una certa fatica, come dire, ad innalzarsi. Ora l'ha fatto, lo sta facendo, e grazie anche al cinema che è come il fratello maggiore, dal quale la televisione e la serialità, si fanno aiutare, creando un'osmosi tra maestranze e poi talent. Così facendo la fiction riuscita a crescere in qualità e imporsi sul mercato. Anche la serialità italiana, targata Rai, è riuscita a crescere a tal punto che possiamo dire che dialoghiamo con molto piacere anche col cinema. Dopotutto, alcuni film del cinema targato Rai sono poi arrivati in tv, così come alcuni nostri film per la tv sono arrivati in sala".

Marateale 2025, Paolo Del Brocco e Maria Pia Ammirati: la situazione del cinema oggi e il successo di Mare Fuori

Un caso interessante e che sottolinea come tra cinema e fiction Rai si sia creata una sinergia è certamente Mare Fuori, fiction dal successo clamoroso dalla quale sono nati un musical e un film prequel su Rosa Ricci che arriverà a novembre al cinema. "Speriamo sia una bella idea, questa del prequel Io sono Rosa Ricci che permetta di portare in sala le persone e i numerosi fan della fiction Mare Fuori" ha sottolineato Del Brocco. E, parlando di sale cinematografiche, qual è oggi la funzione del cinema, in un mondo sempre più connesso con il digitale?

"Viviamo in un'epoca molto frammentata, molto veloce, iperveloce, dove tutto viene consumato in maniera altrettanto veloce e molti contenuti sono progettati per attirare l'attenzione per pochi secondi, no? Devono essere social, in qualche modo. Fiction e cinema sono cose diverse, ma che comunque sono progettate invece per attirare l'attenzione. Il cinema ha qualcosa in più da questo punto di vista, perché il cinema invece richiede di immergersi, richiede di abbassare i battiti, richiede riflessione, richiede di dimenticarti cosa stai facendo nella vita e stare in una sala buia e avere un'esperienza condivisa, sentire il respiro del vicino, dimenticarti chi sei e partecipare. Ti immergi nella storia e magari ti innamori, soffri, ridi, piangi, ecc, con loro. E se ci pensate, questa è un'emozione che proviamo tutti, no? Quando andiamo in sala. Ecco, questa è un po' la funzione, secondo me, ancora del cinema". Le persone finalmente stanno tornando in sala, ha proseguito Del Brocco, e anche la vendita di biglietti sta iniziando a toccare di nuovo le cifre pre-Covid: "La nostra industria cinematografica viene sempre dipinta in maniera negativa, ma complessivamente e in questi tempi, i risultati oggettivi non sono così negativi".

Sul versante serialità italiana, Maria Pia Ammirati ne ha poi sottolineato la forte impronta internazionale, citando l'esperimento Whoopi Goldberg che si unirà al cast di Un Posto al Sole. L'attrice, infatti, guardava la storica soap di Rai3 per imparare l'italiano: "Questo succede ormai sempre più spesso, diciamo che la frizione digitale è stata il grande salto nel mondo fuori dai confini, ci ha dato la capacità di essere internazionale, di parlare l'italiano, ma anche un dialetto come quello napoletano, se pensi a Mare Fuori, è sottotitolato ed è amato dappertutto, è stato venduto in più di 70 paesi, è stato adattato in Spagna e anche Netflix America lo adatterà. Così come ne L'Amica Geniale. Il napoletano piace, è una lingua e uno stile che piace all'estero e che entusiasmano. Mare Fuori è un fenomeno digitale, perché prima di essere un fenomeno televisivo ha macinato centinaia di milioni di visualizzazioni su Rai Play".

Tornando a Whoopi Goldberg e a Un Posto al Sole, Ammirati ha sottolineato, non solo la longevità della Soap, ma anche la sua innovazione rispetto alle "sorelle" dello stesso genere: aver trovato il modo di raccontare una storia che vive nella quotidianità del pubblico, che è nel presente. Questo risultato è possibile "grazie a una squadra di scrittori, che ogni giorni insieme ai registi lavora instancabilmente".

Maria Pia Ammirati e Paolo Del Brocco al Marateale 2025: "Rai Play è una piattaforma d'eccellenza"

Nel corso della Masterclass al Marateale 2025 è stato anche toccato l'argomento piattaforme streaming e la loro importanza nel diffondere la fiction italiana all'estero. Con Rai Play, ha sottolineato Del Brocco, abbiamo oltre 26 milioni di abbonati: "Un numero inferiore ai 200 milioni di Netflix, ma quest'ultimo ha un tale numero di abbonati nel mondo intero, mentre noi abbiamo un'unica piattaforma in Italia con 26 milioni di abbonati. E vi posso assicurare che su Rai Plai troverete il meglio della fiction europea e i migliori film europei. Questa è una grande ricchezza di Rai, della nostra produzione audiovisiva".

"Noi siamo i maggiori investitori in cinema e fiction" ha proseguito Ammirati "siamo il volano di un'industria molto articolata, diversificata sul territorio, perché i produttori indipendenti sono tantissimi. L'investimento di Rai Fiction è immenso, supera i 180 milioni, quindi, anche dal punto di vista finanziario, è un numero che supera il 70% della produzione. Certo, noi facciamo 30 titoli parlando di serialità, solo quest'anno ci sono 10 film per la tv, docu-fiction, prodotti destinati a Rai Play. Questo è un lavoro complesso, che talvolta ci toglie anche il sonno, ma è una risorsa, ci permette di costruire prodotti sartoriali, costruiti ad hoc per il nostro mercato".

Foto: © Gianfranco Bernardo