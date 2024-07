Noos - L'avventura della conoscenza, le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Rai1

News TV

Un’importante novità archeologica e un’importante novità scientifica sono le protagoniste della nuova puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, la serie di Rai Cultura con Alberto Angela, dedicata alla divulgazione e ai diversi campi della conoscenza, in onda giovedì 18 luglio alle 21.25 su Rai 1

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della quarta puntata

.Si parte dai territori dell’antica Liternum, città legata a uno dei personaggi più famosi della storia romana: Publio Cornelio Scipione, conosciuto come Scipione l’Africano, e che oggi si trova nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Si seguirà poi l’apertura di un sarcofago ritrovato nella tomba del Cerbero, dove una camera sepolcrale risalente a oltre duemila anni fa è stata rinvenuta con tutti i suoi tesori intatti.



Si parlerà poi della promettente sperimentazione sulle neurotrofine, le molecole scoperte oltre settanta anni fa dalla Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Al Policlinico Gemelli di Roma il Prof. Antonio Chiaretti ha avviato una ricerca che le utilizza per trattare i danni cerebrali di bambini che hanno subito gravi traumi.

E ancora, le telecamere di "Noos" accompagneranno un’equipe di ricercatori italiani nel cuore della foresta amazzonica, alla scoperta di alcune grotte dove le condizioni ambientali e le forme di vita sono rimaste incontaminate. Esplorarle è come tornare indietro a miliardi di anni fa, all’origine della vita.

Anche in questa puntata si parlerà della ricerca spaziale: con l’astronauta Samantha Cristoforetti, come di consueto ospite in studio, ma anche con un servizio che racconterà la sperimentazione all’interno dei laboratori dell’ENEA per coltivare una particolare varietà di pomodoro in condizioni simili a quelle dello spazio.

A seguire si parlerà di diamanti, minerali affascinanti non solo per gli amanti dei gioielli, ma anche per i geologi: un super diamante, trovato alcuni anni fa nel Mato Grosso, in Brasile, ha permesso a un team internazionale di geologi, tra i quali l’equipe del professor Fabrizio Nestola, dell’Università di Padova, di confermare le ipotesi sulla presenza di acqua nelle profondità della terra.

Il Professor Emmanuele Jannini risponderà a un interrogativo che fa discutere i tifosi, gli atleti, gli allenatori: il sesso aiuta oppure danneggia le prestazioni sportive?

L’esperto di geopolitica Dario Fabbri aiuterà a comprendere i delicati scenari internazionali dei nostri tempi e, come di consueto, l’attrice e regista Paola Cortellesi darà la voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto.

La nutrizionista Elisabetta Bernardi si soffermerà sulle proprietà del pesce, compreso quello in scatola, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel parlerà del cibo al tempo degli antichi romani e il paleontologo Alessandro Chiarenza mostrerà le prove archeologiche di una realtà poco conosciuta: alcune specie di dinosauri erano ricoperte da piume.

E ancora, lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà della misteriosa fine di Amelia Earhart, una delle più importanti e straordinarie pioniere dell’aviazione, il filosofo della biologia Telmo Pievani spiegherà quanto la natura e l’evoluzione umana siano il risultato di un lungo bricolage e lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro metterà in guardia dai rischi della paura che spinge a credere alle false notizie.

Anche questa puntata si aprirà con spettacolari immagini della natura: si seguiranno da vicino le avventure di un piccolo pinguino imperatore, con le straordinarie immagini di un documentario della BBC.

Non mancheranno i giovani divulgatori di "Noos". Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica racconteranno le applicazioni pratiche della lampada di Wood, Edwige Pezzulli mostrerà le stupefacenti immagini di Saturno e dei suoi anelli e Luca Perri spiegherà, tra scienza e fantascienza, i segreti di una delle armi più temute della saga di Guerre Stellari: il superlaser della Morte Nera.



