Mara Venier alla conduzione di un nuovo programma simile a Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi

News TV

Mara Venier sarà la conduttrice de Le stagioni dell’amore, il nuovo dating show della Rai che vedrà come protagonisti degli ultrasessantenni e che a molti ha ricordato Uomini e Donne.

Mara Venier sarà al timone de Le stagioni dell’amore, il nuovo format televisivo che andrà in onda a partire da novembre su Rai 1. Il programma è stato presentato come una grande novità del prossimo palinsesto autunnale, ma che ha fatto storcere il naso ai numerosi fan di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Ecco perché!

Il nuovo format di Rai 1 è la copia di Uomini e Donne? Ecco di cosa si tratta

Quello che verrà sarà una stagione televisiva importante per Mara Venier, che sarà impegnata con Domenica In e con un programma che debutterà a novembre su Rai 1. Si tratta del nuovo format Le stagioni dell’amore. Un vero e proprio dating show che vedrà come protagonisti degli ultrasessantenni single, i quali si metteranno in gioco per provare a trovare l’amore della loro vita.

Insomma una versione over di Uomini e Donne, senza però i tronisti. A differenza del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, però, il corteggiamento avrà luogo in modalità virtuale. I protagonisti non faranno esterne, ma si incontreranno tramite degli avatar più giovani.

Leggi anche Il romantico gesto di Cristiano Lo Zupone per Asmaa Fares

Come avrà reagito Maria De Filippi a questa novità? Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, la conduttrice di Uomini e Donne sarebbe rimasta stupita: "Maria non se l'aspettava, è stupita! Però è convinta che sarà qualcosa di diverso dal suo Uomini e Donne". Ma non è finita qui. Rumor parlano, infatti, di un presunto trasferimento della storica dama Gemma Galgani da Canale 5 al nuovo format di Mara Venier. Se così fosse, per la Rai sarebbe davvero un colpaccio!

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.