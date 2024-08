Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone sorprende Asmaa Fares con un romantico gesto

Gossip TV

La crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembra essere rientrata: Asmaa Fares interviene sui social e pubblica la dolce dedica d'amore scritta dal suo Cristiano Lo Zupone.

La crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sembra essere ormai un lontano ricordo. Nelle ultime ore, infatti, l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha pubblicato un carosello di foto sui social tra le quali spicca un’immagine con una romantica dedica scritta proprio dal fidanzato.

Asmaa Fares e la romantica dedica di Cristiano Lo Zupone

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone continuano a stare al centro del gossip per la loro situazione sentimentale. Per chi non lo sapesse, solo pochi giorni fa, l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne aveva annunciato la fine della loro storia d'amore mentre lui aveva dichiarato che avrebbe cercato di risolvere la situazione. E pare esserci riuscito!

Asmaa è infatti tornata sui social rivelando di voler dare una seconda possibilità a Cristiano, ma di voler tenere privata la loro storia. Non solo. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha anche pubblicato sui social un carosello di foto tra le quali spicca un’immagine con una dolce dedica d'amore scritta proprio dal fidanzato: "Ma cosa ti guardi che sei bellissima!".

Leggi anche La confessione di Manuela Carriero sul rapporto col tentatore Carlo

Immediata la reazione di Cristiano, che ha commentato il post ribadendo il suo amore per Asmaa: "I folli sono proprio come noi, come me, come te. Non hanno maschere, si mostrano per quello che sono, nelle debolezze e nelle fragilità, nella forza e nella ribellione. E tu sei anche questo, una splendida ragazza che oltre ad avere una testa pazzesca, è anche molto femminile e estremamente bella. E per di più sei anche mia. Praticamnere perfetta". Tra i commenti, però, non sono mancate le critiche . Molti sono sicuri che a breve li rivedremo nello studio di Uomini e Donne. Sarà così?

Le ipotesi sui nuovi protagonisti di Uomini e Donne

È tutto pronto per la prossima stagione di Uomini e Donne, che è pronta a fare il suo ritorno su Canale 5 nel consueto orario pomeridiano, animando il piccolo schermo con amori e dissapori di tronisti, dame e cavalieri. Ma chi saranno i nuovi protagonisti? Le ipotesi sono molte e c'è chi è convinto che saranno alcuni ex volti di Temptation Island a sedere sulla poltrona rossa più famosa del piccolo schermo. Si parla insistentemente di Mirko Brunetti, che ha da poco annunciato la rottura con Perla Vatiero, ma anche di Francesca Sorrentino, che pare abbia rifiutato il trono l'anno scorso per amore di Manuel Maura. Per quanto riguarda invece le registrazioni della prima puntata dovrebbero iniziare proprio in questi giorni.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.