Le Iene, storico inviato lascia il programma: "Mentre annuncio questo cambiamento ho le mani che tremano"

News TV

Lo storico inviato Antonino Monteleone lascia la squadra de Le Iene dopo tanti anni: la conferma è arrivata dal diretto interessato, che ha annunciato il suo addio al noto programma sui social.

È ufficiale! Uno degli inviati più noti de Le Iene ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura televisiva sulla Rai. Stiamo parlando di Antonino Monteleone, che ha annunciato sui social il suo addio al noto programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili.

Antonino Monteleone lascia Le Iene

Dopo i rumors e le indiscrezioni degli ultimi mesi, Antonino Monteleone ha annunciato il suo addio a Le Iene. Lo storico inviato del programma di Italia 1 ha deciso di intervenire e pubblicare un post su Instagram in cui ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza e ringraziato tutti i suoi ex colleghi che sono stati per lui come una famiglia:

Vi ricordate quando nel 2017 sono arrivato a 'Le Iene'? Beh questi sette anni sono volati via d'un fiato. Tutti difficili e tutti straordinari allo stesso tempo. Per questo motivo, mentre annuncio questo cambiamento nella mia vita, ho le mani che tremano un po'. Oggi provo le stesse sensazioni di allora: gratitudine, malinconia, entusiasmo, un po' di paura. Lascio la squadra de 'Le Iene.

Leggi anche Pier Silvio Berlusconi si sbilancia sul futuro di Ilary Blasi a Mediaset

Oltre a ringraziare Davide Parenti, Mediaset e i suoi ormai ex colleghi, l'ex inviato Monteleone non ha perso l'occasione per lanciare una velenosa frecciatina a tutti coloro che hanno detto che lascia Le Iene da sconfitto:

P.S. La solita penna imbevuta nel veleno ha scritto che lascio 'da sconfitto'. Ma io sono uno sconfitto. Così come lo sono le persone alle quali ho dato voce in questi anni. È il mio mestiere. Continuerò a farlo!

L'ex inviato de Le Iene sbarca in Rai

Le Iene hanno "perso" uno degli inviati più noti del programma. Secondo quanto riportato da TvBlog, Antonino Monteleone, a partire da ottobre 2024, dovrebbe il conduttore de L'Altra Italia, trasmissione di approfondimento giornalistico per la seconda serata della Rai. Il giornalista, quindi, si prepara a gestire quello che sarà uno spazio dedicato all'inchiesta e all'attualità?La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni, quando il 19 luglio verranno presentati i palinsesti Rai.