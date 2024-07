Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul futuro di Ilary Blasi

Gossip TV

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Belusconi ha rotto il silenzio e fatto chiarezza sul futuro di Ilary Blasi dopo la conduzione di Battiti Live: "A noi fa piacere che lei lavori con noi".

Dopo aver condotto L'Isola dei Famosi per diverse edizioni, Ilary Blasi è sbarcata a Battiti Live insieme ad Alvin al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Finito l’impegno con lo show musicale dell'estate, la conduttrice rimarrà a Mediaset? A far luce sulla situazione ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi.

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha presentato tutte le novità del palinsesto Mediaset per la stagione 2024/2025. Molte conferme, ma anche interessanti novità che sorprenderanno il pubblico. Ma quale sarà il futuro di Ilary Blasi? A svelarlo è stato l’amministratore delegato di Mediaset, che ci ha tenuto in primis a fare i complimenti all'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi per il lavoro svoto a Battiti Live:

Se resterà con noi? Per quanto riguarda la Blasi parto dal fatto che ieri sera era in onda su Canale 5 e sta ottenendo, anzi, stanno ottenendo, tutto il prodotto, e non solo Ilary, degli ottimi risultati con Battiti Live che sta vincendo in pieno la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5. E questa in verità è una doppia sfida, dal prodotto locale che va in onda su Italia 1, al prodotto nazionale su Canale 5. Quindi davvero tanto di cappello a tutte le persone che ci lavorano. Quindi devo dire che Ilary sta facendo bene Battiti.

Dopo aver commentato gli ottimi ascolti di Battiti Live, Pier Silvio ha parlato del destino della conduttrice a Mediaset. Senza troppi giri di parole, Berlusconi ha spiegato che se ci saranno altri progetti adatti a lei le verranno sottoposti, ma che questo si vedrà più avanti:

E allora penso, spero, ma non vedo motivo per cui non sia così, che il prossimo anno rifarà Battiti Live e poi vedremo. Se condurrà altri programmi? Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei, e le interessano, ovviamente a noi fa piacere che lei lavori con noi. Ad oggi qua siamo.

La presentazione del palinsesto Mediaset 2024/2025

Nella sede di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha presentato la programmazione dei principali canali Mediaset per la prossima stagione televisiva, che prenderà il via a settembre. Su Canale 5 ritornano i programmi di punta come Amici, C’è posta per te, Tu si que vales e Grande Fratello. Una grande sorpresa sarà il ritorno di La Talpa con Diletta Leotta alla conduzione. Torna anche l’appuntamento con Pio e Amedeo e il loro irriverente show, che avrà quattro prime serate nella primavera del 2025 e altre quattro nella primavera del 2026