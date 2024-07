La Talpa: ecco chi condurrà la nuova edizione del reality

News TV

Dopo un'assenza di 15 anni, tornerà in onda il reality show de La Talpa, in autunno su Canale 5 e ci sarebbe una novità assoluta sulla conduzione.

Dopo un'assenza di ben 15 anni, il reality show de La Talpa farà il suo atteso ritorno in autunno, in prima serata su Canale 5. I telespettatori hanno a lungo sperato in questo ritorno, spesso menzionato nei programmi televisivi, ma mai concretizzato fino ad ora.

Diletta Leotta al timone della nuova edizione de La Talpa

Stando a quanto ha riportato poco fa, il portale di TvBlog, al timone del reality show non ci sarà Ilary Blasi come si è ipotizzato all'inizio ma una nota conduttrice sportiva che farà il suo debutto in Mediaset, ovvero Diletta Leotta da anni volto di DAZN nelle dirette sportive della piattaforma.

"Secondo quanto apprendiamo, il programma verrà registrato il prossimo mese di settembre per una messa in onda immediata - si legge su TvBlog - La Talpa infatti andrà in onda già nel mese di ottobre in coda alla seconda edizione stagionale di Temptation Island . Saranno una manciata di puntate, si dice circa cinque ed il programma, come già risaputo, perderà lo studio e verrà realizzato in stile “montaggio” come accade con Temptation Island . La trasmissione sarà realizzata da Fremantle. Per quel che riguarda la conduzione o se preferite la narrazione, come ormai usa con questi tipi di programmi, non ci sarà Ilary Blasi , come in un primo momento si vociferava. Non ci sarà neppure Paola Perego , storica padrona di casa di questo programma, come vi abbiamo già informato. Il nome più gettonato al momento è quello di Diletta Leotta . Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta , che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma."

Tra le novità più rilevanti, Dagospia ha svelato che non ci sarà più uno studio fisso né trasmissione in diretta. Il reality sarà interamente registrato in esterni, con una forte enfasi sul montaggio (come confermato da TvBlog) per offrire una narrazione più dinamica e coinvolgente Una delle modifiche principali riguarda la composizione del cast. Seguendo l'esempio di altri reality di successo come "Grande Fratello" e "L'Isola dei Famosi", "La Talpa" non avrà un cast composto esclusivamente da celebrità. Al contrario, il programma includerà una combinazione di volti noti e persone comuni, offrendo una maggiore varietà di personaggi e storie. Inoltre, la location non sarà più esotica, ma rigorosamente italiana, dando al programma un tocco di autenticità e familiarità che potrebbe attrarre un vasto pubblico. Il ritorno di "La Talpa" rappresenta uno degli eventi televisivi più attesi dell'autunno. Con un format rinnovato e innovazioni significative, il programma punta a conquistare nuovamente il sempre numeroso pubblico appassionato di reality show.