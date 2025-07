Bianca Panconi a Giffoni, intervista esclusiva all'attrice di Che Dio ci aiuti: "Se c'è un limite, voglio superarlo"

News TV

Dalla passione per il teatro coltivata in giovane età, al successo raggiunto soprattutto grazie alla tv, l'attrice toscana Bianca Panconi si è raccontata a noi di ComingSoon.it al Giffoni Film Festival: ruoli femminili forti, amore per il fantasy e il desiderio di mettersi sempre alla prova.

Ha un volto fresco e un sorriso contagioso Bianca Panconi, giovane attrice che abbiamo imparato ad amare in tv, da La vita promessa, passando per Doc – Nelle tue mani e, in ruoli da protagonista, in fiction come Che Dio ci aiuti 8 (dove ha interpretato Melody, ragazza in fuga da un fidanzato violento), Cuori e la recente Costanza. Al cinema l'abbiamo vista nel film di Gabriele Salvatores Il ritorno di Casanova, in un ruolo molto interessante, quello di Marcolina, giovane donna colta che attira l'attenzione del protagonista. Arrivata al Giffoni Film Festival 2025, ha entusiasmato i fan e confermato di essere una stella nascente. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Bianca proprio a Giffoni, dove ci ha raccontato la sua passione per la recitazione, nata tra i musical di una scuola di danza, e la voglia di misurarsi con personaggi forti e risoluti. Ci ha parlato del suo desiderio di mettersi alla prova e della sua filosofia di vita fatta di curiosità, determinazione e voglia di sfidare i propri limiti, proprio come i personaggi a cui ha prestato il volto sul piccolo e grande schermo.

Sei nata a Firenze nel 2000, e hai iniziato a studiare recitazione già da ragazzina: cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo dello spettacolo?

Ho sempre sognato di fare questo lavoro fin da piccola. Ho scoperto il mondo del teatro a 8 anni perché mia madre insegnava in una scuola di danza e lì tenevano un corso di musical. Lì ho coltivato la mia passione per il teatro e la recitazione. Poi mi sono chiesta come riuscire a fare questo lavoro, a fare questo tutta la vita? Ho capito che volevo fare l'attrice. È qualcosa nata da come mi facevano stare la recitazione e il mondo della creatività. Oggi è un lavoro ovviamente. Ci sono anche volte in cui faccio qualcosa che non mi va troppo di fare.

La tua carriera ha avuto una crescita rapida: da La vita promessa e Doc – Nelle tue mani, Cuori fino a ruoli da protagonista in Che Dio ci aiuti 8 e Costanza. Come hai vissuto questa evoluzione? come vivi il rapporto con la fama?

In realtà non ho realizzato molto. Anche qui a Giffoni non pensavo di essere accolta in questo modo. Sono consapevole del fatto che Che Dio ci aiuti mi ha dato grande visibilità, le persone mi fermano, mi chiedono le foto. Però per me non è cambiato nulla.

Nel 2023 hai recitato nel film Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores. Eri Marcolina, una donna ribelle che anticipava i tempi. Il fil rouge nei tuoi ruoli, in effetti, è quello di donne forti, determinate. Vuoi continuare su questo filone?

Mi piace molto che tu lo abbia notato. In effetti nelle due serie che ho fatto quest'anno (Che dio ci aiuti e Costanza ndr.) ho interpretato personaggi che scappavano da una situazione tossica e violenta e cercavano un riscatto. Mi ha sorpreso perché li ho sentiti molto vicini a me. Tutto, in effetti, è iniziato dal ruolo di Marcolina, una ragazza un po' fredda che amava studiare e non voleva sposarsi, che era libera di fare quello che desiderava perché aveva i suoi principi e rimaneva fedele a questi. Io sono un po' così.

In che senso?

Con le persone a volte litigo. Per me è importante la possibilità di essere se stessi. Se qualcuno tocca questo aspetto, io reagisco di conseguenza. Quindi mi sento a mio agio con questi personaggi perché li sento più vicini a me.

Un personaggio che ti piacerebbe interpretare in futuro?

Vorrei lavorare in un fantasy perché sono una grande fan del genere.

Qui a Giffoni sta per arrivare Tim Burton…

Sì, mi piacerebbe tanto lavorare con Tim Burton, a chi non piacerebbe? Ma mi piacerebbe anche interpretare un uomo o una signora anziana, cioè amerei trasformarmi.

Pole dance, kick boxing, yoga, pilates, nuoto, moda, equitazione: dai tuoi social sembri avere mille interessi. C'è qualcosa che non ti piace fare o che, al contrario, ti piacerebbe imparare?

Vorrei imparare a fare tantissime cose. Tipo arrampicata, guidare una barca, un aereo.

Cose mica facili…

Se c'è un limite mi piacerebbe sfidare quel limite. Sento che la nostra vita è veramente un dono e non possiamo fermarci. Alle mie amiche che a volte si lamentano della fatica che bisogna sopportare per ottenere qualcosa dico sempre 'allora stiamo sbagliando qualcosa. Non possiamo buttarci giù'. Secondo me bisogna credere, e lo dico da persona non privilegiata visto che mi mantengo da sola, che se vuoi una cosa la puoi fare. Basta avere la voglia, la forza di volontà e il coraggio.