Ballando con le Stelle, Furkan Palali di Terra Amara pronto a debuttare nel dancing show: le sue dichiarazioni

L'attore della nota Soap turca Terra Amara, Furkan Palali, sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle ed è pronto a debuttare nel dancing show: ecco cosa ha dichiarato!

In attesa di vederlo scendere in pista sabato 28 settembre su RaiUno a Ballando con le Stelle, l'attore Furkan Palali, noto per il ruolo di Fikret in Terra Amara la popolare soap turca, è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni e ha dichiarato di essere pronto a mettersi in gioco in questa nuova esperienza.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali pronto a mettersi in gioco nel dancing show

Giunto alla diciannovesima edizione, Ballando con le Stelle è uno degli appuntamenti dell'autunno di Rai1 e quest'anno il cast messo insieme da Milly Carlucci è una variegata composizione di attori, conduttori e conduttrici e sportivi che farà faville sulla pista da ballo. Tra loro anche Furkan Palali, noto attore della soap di Canale5 Terra Amara, qui alla sua prima esperienza in un programma italiano.

L'attore è molto amato e seguito in Italia e al Benevento Film Festival ha rivelato di aver iniziato a studiare l'italiano in vista di nuove opportunità lavorative. All'epoca, il suo nome era stato legato al Grande Fratello, ma qualche settimana fa è stato lo stesso Palali, in un video con cui mostra il suo perfetto italiano, ad annunciare che farà parte del cast di Ballando con le Stelle.

A Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore ha rivelato come si sente in vista di questo debutto e che l'esperienza nel dancing show sia per lui un trampolino di lancio lavorativamente parlando:

"Vorrei che la mia esperienza a Ballando con le Stelle fosse solo l’inizio di un lungo rapporto professionale col vostro Paese. Per questo sto studiando la vostra lingua, perché mi piacerebbe lavorare in Italia con continuità. E infatti il mio agente sta già valutando delle offerte…"

Ballando con le Stelle, ecco il cast al completo della nuova edizione!

Nel cast della trasmissione, per la nuova edizione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, Furkan Palali e il campione olimpico Tommaso Marini.

Tra i vip che hanno invece rifiutato di far parte dei concorrenti e aspiranti ballerini ci sono la giornalista Federica Sciarelli, che ha ammesso che non si sarebbe sentita a suo agio nel dancing show, così come pare che anche Barbara D'Urso, nonostante l'insistenza di Milly Carlucci abbia deciso di rifiutare di entrare nella rosa di concorrenti della nuova edizione.

Il cast dovrebbe avere anche un ultimo nome, che la conduttrice del dancing show non ha ancora annunciato, ma a che a detta sua sarà un vero nome bomba. Di chi potrebbe trattarsi^

