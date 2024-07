Ballando con le Stelle: Furkan Palali di Terra Amara nel cast della prossima edizione!

News TV

Nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà spazio anche per un volto della nota Soap turca Terra Amara. Stiamo parlando di Furkan Palali

Manca ancora qualche mese alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma il cast del dancing show condotto da Milly Carlucci sta già prendendo forma. E tra i prossimi vip che si cimenteranno nello show di ballo più seguito di Rai1 ci sarà anche un noto attore della Soap turca Terra Amara. Stiamo parlando di Furkan Palali.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali nel cast della prossima edizione

Il 28 settembre su Rai1, andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle e tra i prossimi vip che formeranno il cast ci sarà anche Furkan Palali, attore di Terra Amara, la nota Soap di Canale5. A rivelare l'indiscrezione è stato Davide Maggio che ha anticipato che l'interprete di Fikret Fekeli sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del dancing show.

Sul sito DavideMaggio.it si legge, infatti:

"DavideMaggio.it è in grado di ampliare la lista di concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle anticipando un nuovo nome. In pista, scenderà Furkan Palali, meglio conosciuto come Fikret di Terra Amara. Per il cast della nuova edizione, Milly Carlucci ha deciso quindi di attingere anche da Canale 5. Inserendo un personaggio meno familiare per il pubblico di Rai 1"

La notizia non giunge del tutto inaspettata, perché qualche settimana fa il nome di Furkan Palali era già stato associato - anche se in via del tutto teorica - al GF. L'attore turco, noto per il ruolo di Fikret Fekeli, aveva raccontato durante in Benevento Film Festival che aveva iniziato a studiare l'italiano in vista di "prossimi progetti futuri".

Dato che già un altro attore turco di Terra Amara, l'interprete di Cetin, Aras Soli ha preso parte all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, uscendone anche vincitore, si è pensato subito che anche Furkan Palali avrebbe seguito le orme del collega e amico e avrebbe preso parte al GF. A quanto pare, però, sembra che tra i suoi prossimi impegni ci sarà invece la partecipazione al dancing show di Ballando con le Stelle, giunto alla sua diciannovesima edizione e che l'anno scorso ha visto trionfare Wanda Nara.

Ballando con le Stelle, ecco i nomi dei vip annunciato fino a oggi

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda da fine settembre, il sito di Dagospia ha lanciato un'indiscrezione bomba, rivelando i nomi dei primi sei concorrenti che parteciperanno al dancing show. Come ogni anno Milly Carlucci è impegnata nella ricerca dei vip che si cimenteranno in pista per vincere il montepremi finale. L'anno scorso, grazie alla presenza di star come Wanda Nara - vincitrice indiscussa - Simona Ventura, Lino Banfi e Teo Mammuccari - che con Selvaggia Lucarelli ha creato dinamiche e polemiche per diverse puntate - la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle è stata una delle più seguite e apprezzate.

Per il prossimo anno, secondo Alberto Dandolo su Dagospia, il cast di ballerini provetti comprenderà almeno tre conduttori, una cantante, un attore e una famosa sportiva:

Dandolo Flash! primi sei concorrenti di Ballando. Sarà bombastico il cast di Ballando con le Stelle della prossima stagione: con Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, ci sarà anche, come Dago-anticipato da Candela, Federica Pellegrini."

Ora, non ci resta che attendere la conferma definitiva da parte di Milly Carlucci, che al momento ha preferito non sbilanciarsi sui probabili concorrenti della prossima edizione.

