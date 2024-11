News TV

Ballando con le stelle, arriva Elettra Lamborghini, nuovo scontro epico con Selvaggia Lucarelli?

Sabato 16 novembre, nel corso dell’ottava puntata del dancing show di Ballando con Le Stelle, Elettra Lamborghini si metterà in gioco in qualità di ‘ballerina per una notte’ trovando la sua "acerrima nemica", Selvaggia Lucarelli.