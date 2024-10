Amici Verissimo: ecco quando sarà registrata la prima puntata e quando andrà in onda

News TV

Amici Verissimo è lo speciale ideato in collaborazione tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin: ecco quando sarà registrata la prima puntata e quando andrà in onda lo speciale!

Annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, lo Speciale Amici Verissimo andrà in onda molto presto e vedrà Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme su Canale5 unite in una serata che celebrerà la storia del talent show e dei suoi allievi. Ecco quando sarà registrata la prima puntata e quando andrà in onda.

Speciale Amici Verissimo: svelata la data della prima registrazione e della messa in onda

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che Silvia Toffanin e Maria De Filippi avrebbero condotto una serata (o più serate) speciali per celebrare il sodalizio tra Amici e Verissimo. I due programmi, infatti, sono strettamente intrecciati, dato che gli ex allievi del Serale spesso sono ospiti del talk show del weekend di Canale5.

L'intento di Amici Verissimo è quello di celebrare la storia del talent show e di alcuni dei suoi allievi diventati oggi tra i più famosi artisti del panorama musicale nostrano.

Stando alle anticipazioni di Superguida Tv, lo speciale Amici Verissimo sarà registrato il 21 ottobre, mentre la prima puntata andrà in onda su Canale5 a partire dal 23 novembre 2024, subito dopo la fine di Tu si que vales.

Speciale Amici Verissimo: le parole di Pier Silvio Berlusconi

L'amministratore delegato di Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2024/2025, aveva rivelato che l'idea del format era nata da lui e da Maria De Filippi e che era stata la conduttrice a voler coinvolgere Silvia Toffanin nel progetto, a dimostrazione della stima e dell'affetto che nutre per lei.

L'intento, aveva raccontato in estate Berlusconi, era quello di procedere con due serate e con il desiderio anche di una terza. Lo speciale ha l'obiettivo di poter celebrare la storia di Amici e dei suoi allievi:

"L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria. Posso dire poco, ci stanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quale sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto (…). Una celebrazione di Amici e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bella"